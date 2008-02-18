Президенту не выгоден неработающий парламент – политолог Карасев

Киев. 18 февраля. УНИАН. Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО не выгодна ситуация, когда работа парламента заблокирована.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал политолог Вадим КАРАСЕВ.

По его словам, сейчас и в парламенте, и в коалиции сложились определенные “ландшафты недоверия, измены”. “Парламент вроде бы есть, но как будто и нет”, – сказал он. Такая же ситуация и с правящей коалицией. “Коалиция как инструмент власти фактически не действует”, – сказал В.КАРАСЕВ.

Он отметил, что Президенту такая ситуация не выгодна, ведь закон о Кабинете министров, инициированный Президентом и выгодный ему, в условиях недееспособного парламента не может быть рассмотрен. Кроме этого, сказал В.КАРАСЕВ, не рассматриваются и технические законы, необходимые для полноправного членства Украины во Всемирной торговой организации, принять которые Президент пообещал в Женеве. “Если этого не случится, то будет международный скандал”, – сказал политолог.

Вместе с тем, В.КАРАСЕВ считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не очень заинтересована в разблокировании работы Верховной Рады. По его мнению, это также может быть связано с тем, что правительство может более свободно себя чувствовать без принятого закона о Кабмине.

Политолог считает маловероятным проведение досрочных выборов в ближайшее время. По его словам, это сейчас не выгодно ни Партии регионов, ни “Нашей Украине”.

Более вероятным такой вариант развития событий В.КАРАСЕВ считает во второй половине 2008 года, когда представители правящей коалиции аккумулируют необходимые для этого ресурсы.

При этом В.КАРАСЕВ не исключает как досрочных парламентских, так и досрочных президентских выборов.

Также политолог не исключает возможности переформатирования коалиции. “Во всяком случае, Партия регионов ждет этого”, – сказал он.