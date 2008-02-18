ОО «Украинская служба спасения» предлагает внедрить в государстве ее программу безопасности на дорогах

Киев. 18 февраля. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Украинская служба спасения» предлагает профильным министерствам и ведомствам проанализировать и внедрить разработанную организацией программу, направленную на обеспечение безопасности дорожного движения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава совета управлений Украинской службы спасения Павел ДЫБА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы готовы предложить государству проект, который направлен на коренные изменения взаимоотношений на автодорогах», - сказал он.

В свою очередь руководитель проекта по обеспечению безопасности на автодорогах и транспорте, руководитель Киевского управления Украинской службы спасения Евгений ФРАНЧУК проинформировал, что толчком для разработки данной программы стал резкий рост в последние годы ДТП в Украине. «Проблема ДТП и их последствий затрагивает национальную безопасность Украины», - сказал он, проинформировав при этом, что, по данным европейских экспертов, гибель одного человека в ДТП обходится государству в 1 млн. евро.

Говоря о программе, Е.ФРАНЧУК отметил, что «это - система комплексных мер по организации и контролю транспортного движения в Украине». Программа способна коренным образом изменить ситуацию на автодорогах страны, уверен он.

По словам Е.ФРАНЧУКА, в ее разработке принимали участие люди, которые более 20 лет занимаются анализом проблем на транспорте. По мнению Е.ФРАНЧУКА, те меры на дорогах, которые сегодня предпринимаются в стране, малоэффективны.

«Опыт показывает, что карательными методами ликвидировать проблему невозможно, приостановить на какой-то момент - да, запугать «участников движения» - да», - отметил Е.ФРАНЧУК, добавив, что предлагаемая программа направлена не на борьбу с последствиями происшествий, а на ликвидацию их причин.

При этом Е.ФРАНЧУК подчеркнул, что предлагаемые Украинской службой спасения меры не требуют значительных финансовых затрат. По его словам, при создании программы принимался во внимание опыт европейских стран и стран Северной Америки с адаптацией к украинской ментальности.

Представители организации уверены, что в реализации программы должны принимать участие МВД, Минтранс, МЧС, СБУ. Необходимость привлечения последней структуры члены организации пояснили тем, что в программе имеются такие модели управления и контроля, которые требуют защиты от несанкционированного доступа.

В свою очередь, как добавил П.ДЫБА, на данном этапе речь идет о необходимости обсуждения предлагаемой к реализации программы, дабы внедрить ее в случае адаптации и утверждения в кратчайшие сроки. Тем более, если учитывать, что до начала проведения Евро-2012 «мы должны подтянуть все свои службы к европейским стандартам».

***Всеукраинская общественная организация «Украинская служба спасения» зарегистрирована в 2004 году. На сегодняшний день она насчитывает 19 региональных управлений, 16 – заграничных представительств, общая численность членов организации около 96 тыс.

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