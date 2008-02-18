Украинский регистратор доменных имен Imena.UA получил аккредитацию международной корпорации ICANN

Киев. 18 февраля. УНИАН. Национальный регистратор доменных имен - компания Imena.UA стала первым украинским регистратором, аккредитованным международной корпорацией по распределению доменов ICANN, и получила право непосредственно работать с регистрами .com, .net, .org.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент компании Imena.UA Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

По его мнению, появление в Украине международного регистратора доменных имен говорит о возрастающей интеграции украинского бизнеса в мировую экономику.

Для рядовых пользователей Интернета это означает возможность регистрировать доменные имена по минимальной цене с максимальным уровнем юридических гарантий. «Аккредитация ICANN является фактом международного признания стабильности работы регистратора и его высокой рыночной репутации. Это сложная многостадийная процедура, которая в среднем занимает около двух лет и предполагает предоставление страхового депозита в размере 1 млн. долл. в качестве своеобразной страховки ICANN на случай, если с регистратором что-то случится», - отметил А.ОЛЬШАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что в результате аккредитации компания надеется получить доступ к лучшему международному опыту в этой сфере, что будет способствовать «наведению порядка на украинском рынке, который недостаточно структурирован».

Аккредитация, по словам президента компании, также даст возможность регистратору упростить процедуру выхода компании на международные рынки, среди которых наиболее привлекательными для Imena.UA являются рынки России и Китая.

Справка УНИАН. Компания IMENA.ua работает на рынке интернет-услуг с 2000 года. Основными направлениями деятельности являются: регистрация доменных имен для компаний, организаций и частных лиц во всех существующих в мире доменных зонах; регистрация украинских доменов верхнего уровня .ua (при наличии у заказчика зарегистрированной торговой марки); регистрация новых торговых марок в Патентном бюро Украины по поручению заказчика; предоставление услуг веб-хостинга.

Компания занимает 25% рынка доменных регистраторов Украины.