Активисты КСП ”Бориспольское” намерены начать голодовку возле Секретариата Президента, требуя вернуть их земли

Киев. 18 февраля. УНИАН. Активисты Общественного объединения „Защита земель Киевщины" и КСП "Бориспольское" намерены начать акцию протеста возле Секретариата Президента Украины, выступая против незаконного отчуждения земель КСП «Бориспольское».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель коллективного сельскохозяйственного предприятия "Бориспольское" и ОО „Защита земель Киевщины" Галина БОНДАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, 12 февраля этого года в селе Великоалександровка состоялись общественные слушания, в которых приняли участие председатель райгосадминистрации Бориспольского района Киевской области, прокурор Бориспольского района, а также сотрудники Бориспольской милиции.

«Слушания были посвящены расследованию преступлений, связанных с разворовыванием земель в Бориспольском районе. В ходе слушаний актив КСП "Бориспольское" и ОО „Защита земель Киевщины" принял решение о начале бессрочной акции протеста под стенами Секретариата Президента Украины. Мы даем чиновникам время до 25 февраля принять решения по привлечению к ответственности виновных в разворовывании наших земель и восстановлении законности, после чего начинаем голодовку под Секретариатом Президента», - сказала Г.БОНДАРЕНКО и добавила: «В ходе общественных слушаний мы заявили свое неудовлетворение тем, как правоохранительные органы расследуют уголовные дела, связанные с присвоением имущества и земель КСП „Бориспольское", а также сел Великоалександровка, Счастливое и Гора. Главные виновники разворовывания наших земель до сих пор находятся на свободе, а вопросы возвращения нам нашей земли не решаются».

Как отметил заместитель председателя ОО „Защита земель Киевщины" Родион ХИСТОВ, члены общественной организации будут требовать от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО немедленного восстановления прав обманутых жителей Бориспольского района. «Мы будем настаивать на снятии с должностей чиновников, покрывающих преступления лиц, причастных к разворовыванию имущества и земли в Бориспольском районе”, - добавил Р.ХИСТОВ.

По его словам, “к нашей акции протеста уже готовы присоединиться представители Броваров, Обухова и других городов Киевской области, где также существуют проблемы с незаконным присвоением земель”.

Как сообщал УНИАН, после инициации в 1998 года со стороны кредиторов банкротства КСП «Бориспольское» и «Бортничи», ликвидационная комиссия в 2001 году заключила с АОЗТ «Укрфинком» договор купли-продажи на земли и имущество бывших сельхозпредприятий, а затем по иску «Укрфинкома» к ликвидаторам Автозаводской районный суд г. Кременчуг Полтавской области обязал Бориспольскую райгосадминистрацию выдать распоряжение о бесплатной передаче в собственность «Укрфинкома» более 4 тысяч га земли. В перечень этих земель вошли и селянские паи, хотя на момент банкротства они уже не относились к землям КСП и находились в частной собственности жителей Счастливого и Горы.

Селяне узнали об этих махинациях лишь в марте 2006 года, когда Бориспольский межрайонный суд отменил их акты на право собственности на землю.

Поскольку сроки апелляционного обжалования по многим судебным решениям уже истекли, селяне организовали акцию протеста вдоль Бориспольской трассы.

16 августа Киевский административный апелляционный суд обновил сроки обжалования решения Бориспольского межрайонного суда, которым у местных селян были отобраны земельные паи.

30 августа 2006 г. Президент Украины пообещал жителям сел Счастливое и Гора, что им вернут землю.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что месяц назад поручил юридическому департаменту Секретариата Президента совместно с областной прокуратурой разобраться в ситуации, сложившейся с их собственностью на землю.

По словам В.ЮЩЕНКО, по итогам проверки стало понятно, что «один вор от судейства» Бориспольского городского суда Киевской области КОРНИЕЦ единолично без приглашения сторон на судебное заседание вынес решение, которым забрал почти у 500 граждан одну тысячу гектаров земли".