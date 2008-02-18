В двух школах Днепровского района Киева протестуют против передачи под застройку территории спортплощадки

Киев. 18 февраля, УНИАН. Родительские комитеты лицея №208 и средней школы №125 выступают против решения киевских властей о строительстве дома на спортивной площадке и в зеленой зоне по улице Туманяна.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в УНИАН народный депутат IV созыва, герой Украины, заслуженный учитель Украины Тамара ПРОШКУРАТОВА выразила убеждение, что Киевский городской совет вышел за пределы своих полномочий, приняв 22 февраля 2007 года решение «О передаче в краткосрочную аренду земельного участка дочернему предприятию «Экстрим Плюс» для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого дома с объектами социально-бытового и общественного назначения по улице Ованеса Туманяна» в Днепровском районе города Киева».

Она отметила, что к ней обратились родители детей, которые учатся в физико-математическом лицее №208 и СШ №125 «с просьбой помочь отстоять спортивную площадку, которой пользуются ученики обеих школ». По ее словам, «решение незаконно, поскольку большая часть этой спортивной площадки отдана под застройку”, а законодательством Украины нельзя землю школ отдавать в аренду.

Т.ПРОШКУРАТОВА отметила, что под обращением к городским властям подписались 402 родителей. По ее словам, в частности, лицей №208 построен в 1947 году, и перекрытия в школе не являются настолько прочными, чтобы «выдержать все строительные работы, которые могут происходить».

Т.ПРОШКУРАТОВА просит Президента Украины, премьер-министра Украины, киевские власти решить эту проблему и не допустить строительства.

Как заявила в свою очередь на пресс-конференции председатель родительского комитета лицея №208 Виктория КУЗЬМЕНКО, “недопустимым является лишение детей спортивной площадки”. По ее словам, в случае проведения строительных работ на этой территории “стрела строительного крана будет практически доходить до самой школы”. Она отметила, что “родители в случае начала строительных работ лягут под колеса строительной техники”.

Председатель родительского комитета СШ №125 Татьяна ГЛАДУН обратила внимание, что не достаточно того, что две школы и так делят одну спортивную площадку, а теперь городские власти пытаются их и этого лишить.

Т.ПРОШКУРАТОВА сообщила, что после того, как начала заниматься этой проблемой, ей стали звонить по телефону на мобильный с угрозами. "Да, наступила я кому-то на больное место, что уже по телефону поступают угрозы, чтобы я этим вопросом не занималась”, - отметила она. По ее словам, почти аналогичные запугивания раздаются и в адрес директоров школ.