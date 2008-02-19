Рентабельность пассажирских перевозок без мощных капиталовложений поднять невозможно - исследование

Киев. 19 февраля. УНИАН. Рентабельность пассажирских перевозок без больших капитальных вложений поднять невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель аналитической группы консорциума «Менеджмент консалтинг групп» (МКГ) Дмитрий ПОДТУРКИН, ссылаясь на результаты социального опроса, который в декабре 2007 г. - январе 2008 г. провел консорциум.

«Наш главный вывод - к сожалению, дополнительными услугами, малой кровью поднять рентабельность пассажирских перевозок или организовать эффективный бизнес по обслуживанию пассажиров без больших вложений невозможно в настоящее время», - сказал он. По его словам, как выяснилось в результате исследования, пассажиры не особо заинтересованы во внедрении новых дополнительных услуг в поездах и на вокзалах.

«Украинцы в целом довольны существующими услугами на железной дороге», - сказал он, добавив, в связи с этим необходимости во вводе новых услуг нет, однако есть необходимость в развитии существующей инфраструктуры. Это касается обновления вокзалов, подвижного состава, реализации ускоренного, скоростного движения и концепции дневных поездов.

«В исследовании мы рассматривали возможность реализации дополнительных услуг как один из вариантов повышения уровня сервиса и снижения убыточности пассажирских перевозок, но оказалось, что все дополнительные услуги, которые мы выявили в результате опроса фокус-групп, не будут пользоваться той популярностью, которую имеют существующие услуги», - сказал он.

Он также отметил, что на рентабельность может выйти только услуга по подключению к Интернету в поездах дальнего следования. Кроме того, широким спросом у пассажиров, по мнению эксперта, будут пользоваться банковские услуги на вокзалах и услуги таксопарка, в том случае, если его стоимость будет такой же, как в среднем по городу.

Как сообщил Д.ПОДТУРКИН, по мнению пассажиров, по совокупности потребительских характеристик, услуг в поездах дальнего следования, железнодорожный транспорт на сегодня является оптимальным по соотношению цена-качество, по сравнению с другими видами транспорта. При этом главную оценку пассажиры дали месторасположению вокзалов, точности и безопасности движения. В то же время, меньше всего потребителей удовлетворяет цена – как на билеты, так и на услуги на вокзалах. «Это показывает, что железная дорога уже подходит к некоему ценовому порогу, после которого увеличение цены будет приводить к потере пассажиров», - подчеркнул Д.ПОДТУРКИН.

Как сообщил эксперт МКГ Анатолий МЕЛЬНИЧЕНКО, в опросе приняли участие более 2400 пассажиров, исследование проводилось в поездах дальнего следования на разных направлениях и на вокзалах Киева, Харькова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Львова.

Как сообщал УНИАН, осенью 2007 г. МКГ провел исследование по изучению потребностей пассажиров в дополнительных услугах в поездах и на вокзалах.

Согласно исследованию, на вокзалах пассажиры хотели бы видеть залы для курящих, интернет-кафе, службы вызова такси. В поездах дальнего следования - доступ к Интернету, мини-маркеты, комнаты для переодевания, пункты обмена валют и медицинского обслуживания. В пригородных поездах повышенной комфортности пассажирам не хватает Интернета, а также медицинского обслуживания, отдельных вагонов для пассажиров с детьми, услуги сопровождения детей и пожилых людей, пледов. Кроме того, пассажиры выступают за введение бегущих строк и электронных табло в вагонах, где бы отображались названия станций.