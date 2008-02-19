Костенко не исключает, что работа парламента будет разблокирована 21 февраля

Киев. 19 февраля. УНИАН. Член фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО не исключает, что 21 февраля может быть разблокирована работа Верховной Рады.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, вчера лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что работа парламента может быть разблокированная 21 февраля.

Ю.КОСТЕНКО считает, что главной причиной блокирования работы парламента является “борьба Партии регионов за власть, несмотря на то, что избиратель эту власть им не вручал”. По его словам, для фракции Партии регионов “не будет темы НАТО, поднимется обязательно тема или УПА, или проекта постановления, внесенного УНП (“О признании обязательств бывшего Сберегательного банка СССР перед гражданами Украины долгом Российской Федерации” - УНИАН), поскольку это, мол, угроза дружеским отношениям между двумя государствами”.

Ю.КОСТЕНКО убежден, что “регионалы” не могут быть в оппозиции и продолжают бороться за власть.

“Пока Партия регионов своими действиями в Верховной Раде Украины демонстрирует только одно - она не готова выполнять функции оппозиции, то есть контроля за деятельностью власти. Партия регионов уже в стенах парламента продолжает бороться за власть” - сказал он.

По словам Ю.КОСТЕНКО, члены Партии регионов в парламенте предыдущего созыва пытались создать конституционное большинство таким же образом – блокированием работы ВР.

“Партия регионов старыми рецептами пытается создать новую политику”, - подчеркнул Ю.КОСТЕНКО.