Костенко надеется, что его проект постановления о признании обязательств Сбербанка СССР долгом РФ поддержит и оппозиция

Киев. 19 февраля. УНИАН. Член фракции “Наша Украина - Народная самооборона”, председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО надеется, что проект постановления членов НУ-НС о признании обязательств бывшего Сбербанка СССР перед гражданами Украины долгом Российской Федерации поддержат не только депутаты коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я хотел бы думать, что (за принятие постановления - УНИАН) проголосуют и другие депутаты», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Проект документа обсуждался на Политсовете блока «Наша Украина – Народная самооборона», отметил он. По словам Ю.КОСТЕНКО, большинством было принято решение вынести этот вопрос на совет коалиции.

Как сообщалось, проект постановления “О признании обязательств бывшего Сберегательного банка СССР перед гражданами Украины долгом Российской Федерации” зарегистрирован в парламенте народными депутатами, членами фракции НУ-НС Юрием КОСТЕНКО, Ярославом ДЖОДЖИКОМ и Иваном ЗАЙЦЕМ.

Верховной Раде Украины предлагается принять постановление о признании задолженностью РФ обязательства бывшего Сберегательного банка СССР перед гражданами Украины в размере 84,3 млрд. руб., которые по состоянию на 1 января 1991 года были аккумулированы в Сберегательном банке СССР и являются собственностью граждан Украины.

Проектом постановления предлагается поручить Кабинету Министров Украины в течение трех месяцев рассмотреть вопрос о погашении задолженности Сбербанка СССР перед гражданами Украины за счет взыскания государственного долга Российской Федерации.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что его принятие обусловлено тем, что Российская Федерация провозгласила себя полным правопреемником бывшего СССР в части принятия активов и долгов, а также тем, что не были осуществлены меры по разделу активов и долгов бывшего СССР между субъектами, входившими в его состав.