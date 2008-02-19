Корпорация «Астрон-Украина» получила эксклюзивное право на открытие сети отелей Ramada Encore

В Украине в течение 10 лет откроется 15 трехзвездочных отелей

Корпорация «Астрон Украина» приобрела у Wyndham Hotel Group – одного из крупнейших мировых гостиничных операторов – право на открытие в Украине сети отелей Ramada.

Договор был заключен в ноябре прошлого года между Wyndham Hotel Group и входящей в состав корпорации «Астрон-Украина» компанией Ukrainian Hotels LLC. Подготовка к подписанию соглашения, предусматривающего совместные проекты и в других секторах гостиничного бизнеса, заняла около 2-х лет. В соответствии с условиями контракта, Ukrainian Hotels LLC сможет развивать все форматы гостиниц сети отелей Ramada: Ramada, Ramada Resort, Ramada Hotel & Resort, Ramada Hotel & Suites, Ramada Plaza и Ramada Encore.

В рамках проекта в течение 10 лет в Киеве и других городах страны с населением свыше 200 тыс. человек появятся 15 трехзвездочных отелей Ramada Encore на 80, 100, 120 или 150 современных просторных номеров. Размер каждого номера – не менее 20 м2. Предусмотрены номера для семей в составе двух взрослых и двух детей. Все комнаты будут снабжены современными средствами связи. В частности, доступом к Интернету.

На первых этажах всех отелей будет расположена специальная коммуникативная зона (хаб). Наличие большого открытого пространства, предназначенного для встреч и общения людей, является отличительным свойством бренда Ramada Encore.

Кроме того, в каждом отеле предполагается наличие своего конференц-зала вместимостью до 80 чел.

По предварительным оценкам, размер инвестиций в проект составит свыше 150 млн. долларов.

Новая сеть отелей ориентирована на предоставление качественных услуг часто путешествующим бизнесменам, менеджерам, специалистам, туристам.

Для корпоративных клиентов предусмотрены скидки. Система бронирования мест разрабатывается таким образом, чтобы можно было заказать номер из любой точки мира.

Управлением сетью отелей Ramada Encore в Украине будет заниматься профессиональная компания с международным опытом, сертифицированная Wyndham для работы в Центральной и Восточной Европе, а также в странах СНГ.

Аналогичные сети отелей показали свою высокую конкурентоспособность на рынках Великобритании, Германии, Италии, Индии, Китая, стран Ближнего Востока.

Корпорация «Астрон-Украина» приобрела достаточный опыт осуществления инновационных инвестиционных проектов, в том числе и с иностранным участием, в различных секторах экономики. Это обстоятельство стало одной из важных причин для выбора компанией Wyndham Hotel Group стратегического партнера для реализации проектов в Украине.

Сегодня Украина испытывает ощутимый дефицит трехзвездочных отелей. Специалисты считают, что развитие именно этого сегмента гостиничного бизнеса является наиболее перспективным.

Реализация проекта позволит Корпорации «Астрон-Украина» через 5-7 лет стать лидером на украинском гостиничном рынке в сегменте трехзвездочных отелей.

Справка

Корпорация «Астрон-Украина» - инвестиционно-промышленный холдинг с централизованной структурой управления, координирующей и обеспечивающей деятельность отраслевых и региональных компаний с собственными брендами. Компания реализует инвестиционные проекты в промышленном, перерабатывающем и энергетическом секторах экономики.

Wyndham Hotel Group управляет свыше чем 6,5 отелями по всему миру. В частности, в управлении компании находятся сети Super 8, Days Inn, Wyndham Hotels and Resorts, Baymont Inn & Suites, Wingate by Wyndham, Travelodge, Howard Johnson, AmeriHost Inn и Knights Inn.

Сеть Ramada объединяет 858 трехзвездочных гостиниц. Из них 576 – в США.

Развитие гостиниц по договорам франчайзинга – обычная практика для проектов Wyndham за пределами США.