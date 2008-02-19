Погребинский считает, что Украина признает независимость Косово, если США будут давить на Ющенко

Киев. 19 февраля. УНИАН. Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что Украина признает независимость Косово, если США будут давить на Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Такое мнение М.ПОГРЕБИНСКИЙ выразил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Если США будут оказывать давление на Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, то он признает независимость Косово», - сказал политолог.

По его словам, без наличия такого давления признания независимости Косово не будет.

В то же время, политолог подчеркнул, что, согласно Конституции Украины, сегодня Президент не согласовывает свою позицию, в частности и по этому вопросу, ни с каким другим институтом власти или должностным лицом.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает неопределенной нынешнюю позицию Министерства иностранных дел Украины относительно Косово. По его словам, для Украины важно четко определить свою позицию в этом вопросе.

Политолог убежден, что это должна быть позиция «категорического непризнания независимости Косово, по крайней мере, на необозримое будущее».

Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2008 года парламент Косово единогласно ратифицировал Декларацию о независимости края.

Сербия признала акт о провозглашении краем независимости недействительным и призвала международное содружество "аннулировать его как противоречащий международному праву".

Сегодня Президент США Джордж БУШ направил Президенту Косово Фатмиру СЕЙДИУ послание о признании края независимым и суверенным государством.

Вместе с тем, сегодня В.ЮЩЕНКО заявил, что Украина еще не определила своей позиции относительно статуса Косово. Он сказал, что дал поручение министру иностранных дел Украины провести двусторонние консультации со стратегическими партнерами Украины – ЕС, Россией, США и другими для приближения к принятию решения.