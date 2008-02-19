Погребинский считает разговоры о досрочных выборах в ВР “блефом”

Киев. 19 февраля. УНИАН. Сегодня политические силы Украины, которые представлены в парламенте, “блефуют”, говоря о возможности досрочных парламентских выборов в Украине, поскольку никому из них они не нужны.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его словам, сегодня, по разным социологическим исследованиям, в случае таких выборов возможно увеличение поддержки только у БЮТ, но Юлия ТИМОШЕНКО, руководя правительством, не заинтересована в них.

Он считает, что в окружении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО есть сторонники досрочных выборов, поскольку понимают, что в такой ситуации “можно было бы решить многие свои проблемы”.

В то же время М.ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что “сил у сторонников создания условий для внеочередных выборов недостаточно”. “Те политические силы, которые заявляют, что они готовы к досрочным парламентским выборам, всего лишь блефуют," - сказал он.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии считает, что больше шансов в проведении досрочных президентских выборов, а чем парламентских. По его словам, досрочные президентские выборы возможны “только при условии, если этого захочет и Ю.ТИМОШЕНКО, и Виктор ЯНУКОВИЧ, но пока ни ТИМОШЕНКО, ни ЯНУКОВИЧ к этому не готовы”.