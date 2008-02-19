Большинство украинцев считают, что украинская армия не способна защитить страну в случае военной угрозы – опрос

Киев. 19 февраля. УНИАН. Большинство украинцев считают, что украинская армия не способна защитить Украину в случае реальной военной угрозы со стороны других стран.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые презентовал на пресс-конференции в УНИАН директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

В частности, на вопрос, способна ли наша армия сегодня защитить Украину в случае реальной военной угрозы со стороны других стран, ответили: “безусловно да” – 5,6% респондентов; “скорее да” – 24,6%; “скорее нет” – 37,4%; “нет” – 19,0%; “трудно ответить” – 13,4%.

Также украинцы считают, что для обеспечения боеспособности Вооруженных Сил Украины необходимо: сформировать профессиональную армию на контрактной основе (49,5%), улучшить подготовку военнослужащих (48,1%), обеспечить высокую оплату военнослужащим (38,9%), модернизировать вооруженные силы (26,7%), проводить совместные военные учения с другими армиями (17,5%), приобретать боевой опыт в военных операциях (7,2%),

В то же время, 49,2% опрошенных считают, что украинская армия должна быть полностью профессиональной и состоять из контрактников; 32,0% - частично состоять из призывников и частично из контрактников; 13,5% - строиться на основе обязательной воинской службы.

В то же время, на вопрос, для чего Украине нужна собственная армия, респонденты ответили таким образом: для защиты от нападения на территорию Украины – 63,8%; для охраны пограничных территорий в конфликтных ситуациях – 49,5%; для поддержания внутреннего порядка в стране – 30,7%; для участия в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, катастроф на территории Украины – 26,8%; для участия в международных миротворческих миссиях – 10,0%. В то же время 1% опрошенных считает, что армия Украине не нужна. Не смогли ответить на вопрос 1,8% респондентов.

Опрос проводился с 7 по 18 февраля 2008 года в 129 населенных пунктах Украины. Всего, согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2007 респондентов, которые представляют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.