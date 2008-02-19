Более половины украинцев считают себя неинформированными о деятельности НАТО – опрос

Киев. 19 февраля. УНИАН. Более половины украинцев считают себя недостаточно информированными о деятельности НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые представил на пресс-конференции в УНИАН директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

В частности, достаточно информированными о деятельности Альянса считают себя – 25,2% опрошенных; недостаточно информированными – 54,7%. Не смогли ответить на этот вопрос 20,1%.

Также, отвечая на вопрос, какие основные функции выполняет сегодня НАТО: борьба с международным терроризмом – 35,4%, защита стран-участниц блока от вооруженного нападения – 33,3%; миротворческие операции – 27,8%; защита экономических интересов стран-участниц блока – 21,5%; другое – 2,3%; затруднились с ответом – 25,3%.

Кроме того, в соответствии с результатами исследования сегодня в случае проведения референдума о вступлении Украины в НАТО только 19,2% опрошенных проголосовали бы “за вступление”; 43,6% - “против вступления”; 18,3% - “не голосовали бы”; 18,9% - “затруднились с ответом”.

В то же время, если бы сегодня проходил референдум относительно вступления Украины в военный союз с Россией, то “за вступление” проголосовали бы 34,1% опрошенных; “против вступления” – 30,4%; “не голосовали бы” – 16,1%; “затруднились с ответом” – 19,4%.

Опрос проводился с 7 по 18 февраля 2008 года в 129 населенных пунктах Украины. Всего, согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, были опрошены 2007 респондентов, которые представляют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.