Выставка «Продэкспо – 2008» завершилась победой «Союз-Виктан»

Триумф украинских производителей на престижной выставке «Продэкспо - 2008» завершился победой «Союз-Виктан». Бестселлер компании, водка «На березових бруньках», получила звезду «Продэкспо» -- уже третью по счету. Дегустаторы отметили эталонный чистый вкус и высокое качество напитка. Также золотой медалью жюри отметило пятнадцатилетний коньяк «Коктебель».

XV Международная ярмарка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2008» состоялась 12-16 февраля в Москве. Традиционно на выставке была представлена продукция более пятидесяти предприятий из стран дальнего и ближнего зарубежья. Дегустационная комиссия конкурса состояла из 26 специалистов и ведущих дегустаторов алкогольной промышленности Шотландии, России, Украины и Казахстана.

Престижную награду конкурса - «Звезда Продэкспо» получила водка от компании «Союз-Виктан» - «На березових бруньках». Популярная во многих странах, эта водка в очередной раз поразила именитое жюри чистым вкусом и высоким качеством. В коллекции наград компании это уже третья звезда, врученная одноименной водке на «Продэкспо».

Также на выставке в этом году золотой и серебряной медалью были отмечены вина ЗМВК «Коктебель» – «Старый Нектар» и «Мадера», и вручена золотая медаль пятнадцатилетнему коньяку «Коктебель». Дегустаторы высоко оценили классический коньячный букет и вкус напитка.

На предыдущих конкурсах «Продэкспо» продукция компании «Союз-Виктан» восемь раз была награждена медалями, из которых шесть золотых и две серебряных. Также пять раз компания завоевывала самые высокие награды конкурса - дважды гран-при и три раза -- звезды «Продэкспо».

«Союз-Виктан» (Украина) - крупнейший отечественный производитель алкогольных напитков, украинская часть группы компании «Союз-Виктан».

Предприятие основано в 1994 году на этапе формирования украинского алкогольного рынка. Основное производство сосредоточено в Крыму, на одном из крупнейших в Европе алкогольных заводов, открытом в 2000-ом году. Компания стала первым предприятием в Украине, внедрившим международный стандарт качества ISO 9001. А также единственным, предприятием, работающим в соответствии с международным стандартом безопасности пищевой продукции ISO 22000:2005.

Основной бизнес компании - производство и дистрибьюция алкогольных напитков. В ассортименте водки классические и особые ТМ «Союз-Виктан», «Medoff», «Мърная». Также в портфеле компании коньяки ТМ «Коктебель», вина ТМ «Коктебель» и ТМ «Винодел», игристые вина ТМ «Союз-Виктан», слабоалкогольные негазированные напитки на основе натурального сока под ТМ «Longer».

Компания обладает собственной системой дистрибьюции, гарантирующей оригинальность напитков и своевременную доставку. Дистрибьюционная сеть одна из крупнейших в Украине - насчитывает 29 филиалов и напрямую сотрудничает с торговыми точками, обеспечивающими 95% национальных продаж алкоголя.