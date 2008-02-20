Валовой доход ВОЛИ в 2007 году составил 270 млн. грн., прибыль - 8 млн. грн. – президент компании

Киев. 20 февраля. УНИАН. Валовой доход компании ВОЛЯ в 2007 году составил 270 млн. грн., прибыль - 8 млн.грн. Об этом сообщил президент компании Сергей БОЙКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.БОЙКО, примерно половину доходов компании принесли услуги высокоскоростного доступа к Интернет, остальной доход - услуги кабельного телевидения в разных форматах (цифровое и аналоговое).

Что касается структуры прибыли компании, то, по словам С.БОЙКО, «услуги аналогового кабельного телевидения вообще не принесли прибыли».

Как отметил С.БОЙКО, по итогам 2007 года компанией обслуживалось около 200 тыс. абонентов услуги доступа к Интернет и столько же абонентов кабельного телевидения в цифровом формате.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ - ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ и высокоскоростной доступ к Интернет-ресурсам под торговой маркой Воля Бродбенд. Высокая скорость Интернета – до 38 Мбит/с без необходимости телефонной линии. Свыше 100 телепрограмм, широкий выбор планов подписки на цифровые пакеты.

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