Инвестиции компании ВОЛЯ в 2008 году составят 30 млн. долл. - Бойко

Киев. 20 февраля. УНИАН. Инвестиции компании ВОЛЯ в 2008 году составят 30 млн. долл. Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент компании Сергей БОЙКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, 6 млн. долл. будут направлены на развитие сети и услуг в г.Львов.

«Мы хотим, чтобы качество и виды услуг во Львове - в «западной столице» Украины - были не хуже, чем в Киеве», - пояснил С.БОЙКО.

Из оставшихся 24 млн.долл. инвестиций, по его словам, примерно 75% будет направлено на приобретение абонентского оборудования, которое необходимо при переводе сети компании ВОЛЯ на цифровой формат трансляции.

Как отметил гендиректор компании «Воля-кабель» Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ, «наряду с тем, что компания планирует завершить переход на цифровую технологию предоставления услуги кабельного телевидения» в 2008 году, в планах компании также предложение новых телеканалов и пакетов в цифровом качестве, дальнейшее развитие бизнес процессов и др.

В 2008 году компания планирует развитие нового сервиса «Домашний кинозал» - до конца года будут запущены еще, как минимум, два виртуальных кинозала. Также компания планирует в 2008 году «осуществить тестирование и подготовку к запуску уже следующего поколения телевидения – телевидения высокой четкости», подчеркнул А.МЕТЕЛЬСКИЙ.

По его словам, в 2008 году будет проводиться модернизация сети в Киеве, Львове и других городах, где присутствует ВОЛЯ.

По прогнозу А.МЕТЕЛЬСКОГО, компания планирует привлечь в 2008 году 100 тыс. новых абонентов услуги высокоскоростного доступа к Интернет (ВОЛЯ Бродбенд).

Что касается перевода телекоммуникационной сети компании ВОЛЯ на цифровой формат в Киеве, то, как сказал А.МЕТЕЛЬСКИЙ, этот процесс разбит на три этапа. На первом этапе переводятся на цифровой формат Оболонский, Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы столицы, на втором – Печерский, Шевченковский, Соломенский и Подольский районы, на третьем – Голосеевский и Святошинский районы.

Сроки перевода каждого района руководители компании ВОЛЯ назвать не смогли, при этом С.БОЙКО подчеркнул, что длительность перевода каждого района будут зависеть от степени готовности перехода пользователей на цифровой формат.

Напомним, Киевское городское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины рекомендовало ЗАО «Воля-Кабель» воздержаться от прекращения предоставления услуг аналогового телевидения до проведения с абонентами соответствующей разъяснительной работы.

Вместе с этим, чтобы детально исследовать ситуацию с переходом на цифровую технологию предоставления услуг кабельного телевидения, Комитет направил кабельному оператору официальный запрос предоставить информацию относительно этапности перехода на цифровое телевидение и особенностей технологической стороны этого процесса. Комитет детально проанализирует указанные материалы на предмет соблюдения компанией требований конкурентного законодательства.

Компанией ВОЛЯ по этому вопросу был принят ряд решений. В частности, решено оптимизировать информирование абонентов аналогового кабельного телевидения о переходе на цифровой формат услуги.

Также принято решение о том, чтобы скоординировать обмен информацией между колл-центром компании ВОЛЯ и информационной системой КГГА относительно заблаговременной подачи информации о районах и домах, которые переводятся на цифровой формат предоставления услуги кабельного телевидения. Кроме того, принято решение скоординировать работу колл-центра компании ВОЛЯ и информационной системы КГГА для работы с обращениями граждан по поводу перехода на кабельное телевидение в цифровом формате.