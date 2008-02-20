Коалиция антикоррупционных организаций инициирует создание Общественной комиссии по защите прав водителей

Киев. 20 февраля. УНИАН. Коалиция антикоррупционных организаций инициирует создание при одном из парламентских комитетов Общественной комиссии по защите прав водителей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Коалиции антикоррупционных организаций Анатолий МИСЯЦ.

По его словам, эта комиссия будет иметь своих представителей во всех регионах Украины. Ее целью будет создание противовеса «тому беспределу, который сегодня существует на дорогах», в частности, произволу со стороны инспекторов Госавтоинспекции.

А.МИСЯЦ выразил убеждение, что сегодня «система ГАИ в Украине – это бизнесовая система». Кроме того, он считает, что это ведомство, несмотря на попытки власти изменить его, «остается закрытым к сотрудничеству», а обжаловать действия инспектора ГАИ невозможно даже в судебном порядке.

А.МИСЯЦ также сообщил, что согласно исследованиям состояния безопасности на дорогах, проведенным коалицией, каждое второе ДТП в Украине или нарушение правил дорожного движения происходит не из-за нарушений водителя, а по другим причинам. В частности, из-за некачественного состояния дорог; некачественного состояния информированности водителей на автодорогах (устаревшие, загроможденные, отсутствующие, несогласованные знаки и сообщения); неправильности расчета транспортного потока; технического состояния автомобилей и т.п.

По словам А.МИСЯЦА, эти факторы и ряд других фактически не учитываются инспекторами ГАИ, а последствия нарушений и ущерб списываются на водителей. В связи с изложенным, председатель коалиции считает целесообразным привлечь к сотрудничеству будущей комиссии руководителей профильных ведомств, СМИ, депутатов, представителей предприятий-перевозчиков.