Корпорация «Атлас» реализовала первый в Украине DWDM-проект с использованием оборудования Nortel для НБУ

Киев. 20 февраля. УНИАН. Корпорация «Атлас» реализовала первый в Украине DWDM-проект с использованием оборудования Optera Metro 5200 Nortel для Национального банка Украины.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН технический директор «Атлас» Александр АГРЭ.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным А.АГРЭ, необходимость в разработке и внедрении данного решения была обусловлена тем, что, имея собственную оптическую сеть по г. Киеву, Национальный банк Украины использовал для передачи данных только Ethernet, Faber Channel, АТМ и SDH-технологии. Чтобы обеспечить более эффективное использование оптических жил и оптимизировать функционирование оптической сети НБУ по Киеву, специалисты Нацбанка и АОЗТ «Атлас» решили внедрить DWDM-технологию обмена информацией на базе оборудования Optera Metro 5200 производства компании Nortel.

Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность (по одной паре волокон можно передавать данные со скоростью до 320 Гбит/с), отказоустойчивость и др.

“Выполненный проект не имеет критических точек отказа, что предоставляет возможность беспрепятственного масштабирования инсталлированного решения, а также обеспечивает высокую пропускную способность оптической сети НБУ”, - сообщил А.АГРЭ.

По данным начальника управления отдела телекоммуникаций НБУ Юрия ЗАБИГАЙЛО, решение корпорации «Атлас» и оборудование Nortel было выбрано в результате тендера. Стоимость контракта он не назвал, сославшись на конфиденциальность.

Справка УНИАН. Основанная в 1990 году, корпорация «Атлас» сегодня представляет собой группу фирм и дочерних предприятий, и занимает одно из лидирующих мест среди системных интеграторов в области телекоммуникационных и информационных технологий на рынке Украины.

На счету корпорации более 700 успешно реализованных проектов для государственных и коммерческих структур Украины, в том числе значительное количество проектов национального значения.

Компания Nortel (Канада) - один из ведущих производителей телекоммуникационного оборудования, осуществляет свою деятельность более чем в 150 странах мира.