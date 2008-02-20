Убытки «Укрзализныци» в 2007 году из-за несанкционированного вмешательства в ее работу превысили 6 млн. грн.

Киев. 20 февраля. УНИАН. «Укрзализныця» в 2007 году понесла убытков на 6,386 млн. грн. из-за случаев несанкционированного вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

Об этом сообщил начальник Главного управления безопасности движения и экологии «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК сегодня в ходе круглого стола в УНИАН относительно безопасности на железнодорожном транспорте.

«И это подсчеты очень лояльные к тем несанкционированным вмешательствам, которые произошли», - подчеркнул он.

По его словам, по большинству из случаев вмешательства в работу железной дороги открыты уголовные дела, и виновные привлекаются к ответственности. В то же время, он сообщил, что «Укрзализныце» возмещено только 5% от этой суммы ущерба.

«Несанкционированные вмешательства в работу железнодорожного транспорта на сегодня измеряются на уровне 14 тыс. случаев в год, и, к сожалению, сохраняется тенденция к их увеличению», - сказал он.

По его данным, львиная доля - около 10 тыс. - это случаи бросания посторонних предметов в движущийся поезд, что является крайне опасным. Кроме того, часты случаи краж на железнодорожном транспорте, минирование поездов и вокзалов (около 50 случаев в год) и другие нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте.

«Каждое такое вмешательство - большое или малое - несет определенную угрозу жизни и здоровью людей», - отметил М.КОСТЮК.