Эксперты предлагают ежегодно увеличивать цену сигарет на 20% для снижения потребления табака на 5% в год

Киев. 21 февраля. УНИАН. Коалиция общественных организаций и инициатив «За свободную от табачного дыма Украину» предлагает ежегодно увеличивать цену сигарет на 20% для снижения потребления табака на 5% в год.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН экс-заместитель министра экономики, экономический эксперт Владимир РЯБОШЛЫК, согласно госбюджету-2008, ставки акцизов на табачные изделия изменились так, что фактически снизился их размер.

«Если раньше проводилась такая политика повышения акцизов, чтобы они увеличивались как можно меньше, то теперь уже имеем прямое их уменьшение», - сказал В.РЯБОШЛЫК.

Так, по его словам, после вышеуказанных изменений ставок акциза налогообложение табачной продукции в диапазоне 3,5 грн.-7 грн. за пачку снизилось, при этом налогообложение дешевой табачной продукции увеличилось незначительно.

По мнению В.РЯБОШЛЫКА, «для того, чтобы доступность сигарет оставить хотя бы на существующем уровне, средняя цена пачки сигарет с фильтром должна вырасти до 3,44 грн. вместо 2,5 грн. на сегодня, без фильтра - до 1,3 грн. вместо 80 копеек».

При этом он отметил, что данное предложение является одним из «самых мягких», так как даже после такого повышения ставок акцизов удельный их вес в цене сигарет в Украине будет 36% при европейской норме 50%.

В.РЯБОШЛЫК подчеркнул, что за последние несколько лет производство сигарет в Украине удвоилось, но это не означает, что увеличилось количество курящих. Так, если фактическое производство сигарет в Украине составляет около 125 млрд. шт., то объем потребления, по экспертным оценкам, составляет около 95 млрд. шт. «В наилучшем случае для нашего здоровья и в наихудшем случае для бюджета количество выкуренных сигарет после проведения этих мер (повышения ставок акциза) оценивается в 85 млрд. шт., то есть оценка уменьшения количества сигарет, которые будут подлежать налогообложению, это в 1,5 раза. Но сам акциз мы увеличиваем в 3 раза, то есть, в результате - увеличение поступлений в бюджет, по самым скромным оценкам, будет в 2 раза. Так, если в 2007 году мы собрали акцизов почти 2,5 млрд. грн., то в этом году с учетом нашего предложения можно собрать 5 млрд.», - сказал В.РЯБОШЛЫК.

В целом, по его словам, ежегодное увеличение стоимости сигарет на 20-30% в ближайшие три года пополнит госбюджет 10-12 млрд. грн., при этом ежегодно будет снижаться потребление табачных изделий на 5%.

«У новой власти есть шанс оздоровить и население, и бюджет» - подчеркнул РЯБОШЛЫК.

В свою очередь глава Национального совета по вопросам охраны здоровья населения при Президенте Украины Николай ПОЛИЩУК подчеркнул, что в Украине проблема курения остается актуальной. По его мнению, на сегодня нужно провести ряд мероприятий, направленных на ограничение доступа населения к табачной продукции, в частности, путем повышения цен, ограничения мест продажи сигарет и определения мест курения.

«Ежегодно в Украине табак является причиной 100-110 тыс. смертей, 10% из которых - пассивные курильщики», - сказал Н.ПОЛИЩУК.