УБР – ближе, чем телевидение, интереснее, чем газета

Презентация нового Интернет-портала Украинский бизнес-ресурс (УБР) состоялась в агентстве УНИАН.

Новый информационный онлайновый проект Коммуникационной группы ESG ориентирован прежде всего на деловую аудиторию Украины. Впрочем, как было заявлено во время пресс-конференции руководства компании, портал будет интересен каждому, кто стремится получать актуальную деловую информацию, совмещая преимущества телевидения и Интернет.

“Миссия нашей компании – помогать представителям власти, бизнеса и гражданам Украины услышать, увидеть и понять друг друга”, -- заявил генеральный директор Коммуникационной группы ESG Юрий Каплуненко.

Как сообщил Ю. Каплуненко, по данным Интернет-ассоциации Украины, количество пользователей Интернет в Украине за 2007 год увеличились в 3,5 раза. На сегодня эта цифра составляет пять миллионов человек. Из них 37 % -- специалисты, представители бизнеса, активная часть населения, использующая Интернет на работе и в вопросах бизнеса.

“Мы решили уделить этой аудитории особенное внимание”, -- заявил генеральный директор ESG.

По его словам, прямые инвестиции на техническую модернизацию компании, которые позволяют не только работать для Интернет, но и реализовывать телевизионные задачи, составляют около 15 млн. гривен.

Основатели УБР считают, что их проект станет первым украинским онлайновым деловым видео-дневником. Они надеются, что клиенты будут иметь возможность выбирать нужные именно им темы, и смотреть информационные сюжеты в удобное время.

“Главное наше отличие от других деловых информационных ресурсов заключается в том, что мы делаем акцент на собственные эксклюзивные видео-материалы”, -- сообщила генеральный продюсер Людмила Обертинская, рассказавшая о технических возможностях для реализации проекта, в частности, о технологии серверного производства новостей.

По ее словам, эта технология позволяет одновременно многим пользователям использовать один и тот же видеоматериал для подготовки материалов, что дает возможность существенно сократить путь от источника информации к ее потребителю.

“Думаю, что эта технология позволит максимально оперативно наполнять наши телевизионные и интеренет-ресурсы информацией”, -- отметила Л. Обертинская.

“Бизнес становится открытым, он хочет сообщать о себе, ему нужные новые информационные площадки, -- сказала шеф-редактор УБР Анна Беднова. -- Используя наш более чем пятилетний опыт производства делового контента, наши технологии и возможности, мы хотели бы предложить такую площадку для бизнеса”.

В создании Украинского бизнес ресурса, по словам его основателей, задействована мощная съемочная и монтажная база, редакция с опытными журналистами и редакторами.

“Мы открыты к коммуникациям и к переговорам и хотим создать своеобразный бизнес-клуб, -- заявила руководитель отдела маркетинга Коммуникационной группы ESG Елена Сидоренко. -- Основной принцип нашей работы – это овладение потребностями рынка, который быстро растет, и быстрый ответ на запросы наших потребителей”.

“У нас амбициозные планы, и на протяжении ближайших месяцев мы предложим вам новые информационные продукты, сервисы и возможности”, – обещают руководители Украинского ресурса бизнеса.