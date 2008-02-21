Профессор Базив считает, что на Бухарестском саммите НАТО Украина имеет шанс сделать прорыв в евроатлантической интеграции

Киев. 21 февраля. УНИАН. Профессор международного университета “Украина” Василий БАЗИВ считает, что на Бухарестском саммите НАТО, который состоится в апреле, Украина имеет шанс сделать прорыв в евроатлантической интеграции.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

В.БАЗИВ отметил, что является убежденным сторонником интеграции Украины в евроатлантические структуры. По его мнению, результаты последних трех выборов – 2004, 2006 и 2007 годов – четко продемонстрировали, что украинцы поддерживают те политические силы, которые выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС. “Это и было своеобразным референдумом”, – сказал В.БАЗИВ.

По мнению профессора, сейчас вопрос присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО является чрезвычайно актуальным. По важности он сравнивает апрель нынешнего года с августом 1991 года, когда Украина стала независимой и получила возможность самостоятельно формировать свои, в частности, внешнеполитические приоритеты. По словам В.БАЗИВА, в случае успешного для Украины завершения Бухарестского саммита, наше государство получит шанс осуществить прорыв в так называемый “золотой миллиард” человечества и тем самым значительно повысить уровень жизни своих граждан.