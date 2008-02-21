АПУ оценивает вступление в ВТО как позитивный фактор для развития аграрного сектора Украины

Киев. 21 февраля. УНИАН. Аграрная партия Украины (АПУ) оценивает вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) как позитивный фактор для развития аграрного сектора Украины. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель АПУ Николай БЕЗУГЛЫЙ.

Н.БЕЗУГЛЫЙ отметил, что вступление Украины в ВТО будет иметь как негативные, так и позитивные последствия для развития украинской экономики в целом и аграрного сектора в частности. Но, по его словам, «позитивов» будет больше.

По мнению Н.БЕЗУГЛОГО, довольно сильное влияние вступление в ВТО окажет на развитии сельских территорий, в частности, приведет к серьезной структуризации мелкотоварного производства. По его словам, около 33% населения живут в сельской местности, более половины из них занимаются сельскохозяйственным производством, и сокращение производства в этом секторе приведет к безработице большого количества людей.

При этом председатель политисполкома партии Вадим МАРИСЕНКО отметил, что сокращение будет постепенным, однако необходимо будет «значительную часть сельского населения переориентировать на другие сферы занятости».

Н.БЕЗУГЛЫЙ добавил, что вступление в ВТО определяет правила игры на мировом рынке, и правительство не сможет вводить ограничения в экспорте для украинских предприятий. Кроме того, в аграрный сектор будут поступать инвестиции, однако размер их сегодня сложно оценить.

Кроме того, Н.БЕЗУГЛЫЙ подчеркнул, что в отношении украинских производителей «должен быть протекционизм государства».