Правозащитные организации призывают Президента и правительство навести порядок в системе по вопросам исполнения наказаний

Киев. 22 февраля. УНИАН. Ряд правозащитных организаций Украины призывают Президента и правительства навести порядок в системе по вопросам исполнения наказаний.

Соответствующее открытое письмо было обнародовано правозащитниками сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил эксперт по пенитенциарным вопросам Александр БЕЦА, «правозащитные организации считают, что государственная уголовная исполнительная служба Украины, как самостоятельный орган власти при нынешнем ее руководстве не в состоянии компетентно, прозрачно, ответственно и эффективно выполнять возложенные на нее функции и задачи».

По словам А.БЕЦЫ, в связи с тем, что три года назад из-за кадровой ротации к руководству ДИН пришли непрофессиональные люди, даже не имеющие специфического для управления таким учреждением образования, положение в пенитенциарной системе Украины ухудшилось.

В свою очередь, сопредседатель харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений ЗАХАРОВ заметил, что исполнительная система в Украине «становится все более закрытой для общественного контроля и СМИ». По словам Е.ЗАХАРОВА, руководство Госдепартамента на запросы правозащитников о тех или других нарушениях в системе, как правило, отвечают банальными отписками: «информация проверена, подтверждения не нашла».

Как заметил Е.ЗАХАРОВ, реальное состояние по соблюдению прав человека в учреждениях исполнения наказаний скрывается руководителями ведомства. Распространенным явлением стали грубые нарушения прав человека в исправительных учреждениях, а именно: применение физической силы, избиения осужденных сотрудниками спецподразделений, которые в действительности предназначены для борьбы с терроризмом.

Продолжая тему, А.БЕЦА проинформировал, что в прошлом году правительственная комиссия осуществляла проверку ДИН и засвидетельствовала, что его руководством и руководством региональных управлений игнорируются требования закона относительно создания надлежащих материально-бытовых условий содержания осужденных. Так, в частности, проведенная ревизия финансово-хозяйственной деятельности департамента выявила ряд грубых злоупотреблений, нецелевого использования бюджетных средств в крупных размерах. В частности, Главное контрольное ревизионное управление Украины выявило лишь во втором квартале 2007 года незаконные потери 7,9 млн. грн. при нарушении порядка закупок на 21,1 млн. грн., а Тендерная палата Украины установила грубые нарушения требований действующего законодательства на общую сумму 217,98 млн. грн.

Также правозащитники склонны считать, что многочисленным нарушением прав человека в местах лишения свободы способствует и то, что нормативные документы, принимаемые департаментом, не должным образом подготовлены, не проходят надлежащей экспертизы и обсуждения. В то же время участники пресс-конференции надеются, что руководство государства, наконец, обратит внимание на деятельность ДИН и примет соответствующие меры.