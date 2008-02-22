На сегодня 175 украинских спортсменов в 21 виде спорта завоевали в борьбе лицензии на Олимпийские игры в Пекине – Павленко

Киев. 22 февраля. УНИАН. На сегодняшний день 175 украинских спортсменов в 21 виде спорта выполнили нормативы допуска к участию в Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

При этом, по словам министра, специалисты прогнозируют получение еще 40-50 лицензий на участие в Олимпиаде. Относительно выступления на самих Играх, то министр сообщил, что эксперты в области спорта допускают, что украинцы могут претендовать на завоевание 13 медалей, из которых 1-2 будут золотыми.

Ю.ПАВЛЕНКО напомнил, что до начала Олимпийских игр осталось 168 дней, поэтому подготовка к ним вышла на “финишную прямую”. Министр отметил, что работы продолжаются в соответствии с планом, хотя определенные трудности все же возникают.

В свою очередь президент Национального олимпийского комитета Сергей БУБКА сообщил, что в начале года из-за особенности бюджетных процессов в государстве министерство не могло начать финансирования, и поэтому, чтобы не срывать подготовку, НОК из своих средств оказал необходимую помощь федерациям.

С.БУБКА рассказал, что уже завершаются переговоры и почти утверждены эскизы спортивной и гражданской парадной формы, которую сделают и предоставят спортсменам спонсоры НОК. Также уже определено местожительство украинской сборной в Олимпийском поселке, решен вопрос авиаперевозки украинской делегации в Китай и вопросы транспортного обеспечения во время Игр.

Как известно, нынешние летние Олимпийские игры состоятся в Пекине (Китай) с 8 по 24 августа.