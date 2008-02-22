Павленко и Бубка инициируют изменения к законодательству, призванные обеспечить полноценную подготовку спортсменов к Олимпиаде

Киев. 22 февраля. УНИАН. Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО и президент Национального олимпийского комитета Сергей БУБКА считают необходимым внести изменения в законодательство, призванные обеспечить полноценную подготовку украинских спортсменов к Олимпиаде в Пекине.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что особые препятствия в подготовке создает закон “О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства”, которым определены тендерные процессы. Согласно действующему законодательству государство должно закупать товары у того, кто подаст заявку на участие в конкурсе и предложит наименьшую цену. Министр отметил, что в международном спортивном движении сложилась многолетняя практика: при проведении официальных международных соревнований предварительно определять официального поставщика – фирму-производителя оборудования, спортивной формы и инвентаря, который будет использоваться на Олимпийских Играх и международных соревнованиях разного уровня.

С.БУБКА подтвердил, что спорт сегодня – это в большой мере борьба технологий. Поэтому спортсмен, который готовился на другом, худшем оборудовании или не обеспечен соответствующим инвентарем, не сможет продемонстрировать самый лучший результат, не сможет достойно конкурировать с самыми сильными спортсменами. Так же, по его словам, проблемным становится обеспечение спортсменов необходимым питанием, вызывает обеспокоенность состояние спортивной инфраструктуры.

В частности, министр сообщил, что последние годы базы Олимпийской подготовки должны платить налог на землю. Учитывая, что большинство из них не способны самостоятельно обеспечить свое функционирование и обновление, эти уплаты наносят серьезный финансовый удар.

Поэтому Ю.ПАВЛЕНКО и С.БУБКА отметили необходимость внесения изменений в некоторые законодательные акты и обратились к председателю профильного парламентского комитета Павлу КОСТЕНКО с просьбой способствовать принятию соответствующих изменений.

Как известно, нынешние летние Олимпийские Игры будут проходить в Пекине (Китай) с 8 по 24 августа.