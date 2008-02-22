Представители общественных организаций создали коалицию для лоббирования жилищной реформы в Украине

Киев. 22 февраля. УНИАН. Представители общественных организаций, объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и независимые эксперты создали коалицию для лоббирования жилищной реформы в Украине. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщила представитель Общественной сети ОПОРА Татьяна БОЙКО.

По ее словам, «сегодня каждый четвертый житель украинских городов проживает в помещениях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и исчерпали свой ресурс. Треть многоквартирных домов нуждается в капитальном ремонте. Жилищно-коммунальное хозяйство ежегодно потребляет до 40% всех энергоресурсов страны. Вместе с тем граждане не могут получить от ЖЭКов сведений о стоимости обслуживания их доли собственности в общих расходах дома», - отметила Т.БОЙКО.

Как считает член правления Всеукраинской благотворительной организации «Институт местного развития» Александр КУЧЕРЕНКО, одной из основных проблем, тормозящих реформу ЖКХ в Украине является недостаточные темпы увеличения количества ОСМД в Украине. «В целом по Украине до 90% квартир являются приватизированными, при этом только в 6% многоквартирных домов созданы ОСМД. Граждане до сих пор не понимают зачем им создавать объединения совладельцев», - отметил А.КУЧЕРЕНКО и добавил: «Сложилась абсурдная ситуация, когда квартиры в доме приватизированы, а управление домом и придомовыми территориями осуществляют государственные организации».

Вместе с тем, по мнению эксперта, созданию ОСМД препятствует несовершенная законодательная база, которая в частности не предусматривает передачу в собственность жильцам дома придомовой территории. «Отсутствует конкуренция на рынке предоставления коммунальных услуг, поэтому ЖЭКи продолжают сохранять монопольное положение, что также не способствует развитию ОСМД», - подчеркнул А.КУЧЕРЕНКО.

В свою очередь, глава общественного объединения «Союз собственников жилья» Михаил БЕРЕЗОВЧУК выразил сожаление в связи с тем, что жители домов не хотят брать на себя ответственность по их обслуживанию. «Нежелание жильцов создавать ОСМД совпадает с желанием местных властей и ЖЭКов не отпускать из своего управления многоквартирные дома. При этом уже созданные ОСМД получают от государства урезанное финансирование, хотя должны находиться с ЖЭКами в одинаковых условиях. Идет постоянная борьба между ОСМД и водоканалами и энергетическими компания», - сказал М.БЕРЕЗОВЧУК.

Он убежден, что после принятия Верховной Радой законопроекта «Об изменения к закону про ОСМД», который был зарегистрирован в ВР в декабре 2007 года, ситуация с созданием ОСМД может значительно улучшиться. «В законопроекте есть революционная норма, которая позволяет упростить создание ОСМД. Смысл в том, что если на первое учредительное собрание объединения не пришли 50% собственников жилья данного дома, как этого требует нынешний закон, то на следующем собрании, которое будет проходит через две недели, кворум считается, если в собрании участвуют хотя бы три собственника квартир. Хотя это и не привычно для нас, но во всем мире процесс создания ОСМД проходит именно так», - сообщил М.БЕРЕЗОВЧУК.

Подытоживая, он отметил, что в рамках созданной коалиции будет осуществляться обмен опытом между ОСМД Украины. «Мы планируем организовать информационно-просветительские кампании для населения в отношении необходимости создания ОСМД. Интересы ОСМД будут лоббироваться через совершенствование нормативно-правовой базы», - подчеркнул М.БЕРЕЗОВЧУК.

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