В Киеве 1-14 марта будут экспонироваться домашние иконы из частной коллекции Ольги Богомолец

Киев. 25 февраля. УНИАН. 1-14 марта в киевском Музее русского искусства (улицаТерещенковская, 9) будет работать выставка икон из частной коллекции депутата Киевсовета, доктора медицинских наук Ольги БОГОМОЛЕЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.БОГОМОЛЕЦ сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, такая выставка будет проходить впервые, поскольку до сих пор домашние иконы Украины на выставках не представлялись.

“Были выставки домашних икон. Домашние иконы – это иконы, которые рисовали народные непрофессиональные мастера. Но в Украине были не только хаты, в Украине были богатые аристократические дворцы и дома”, - отметила О.БОГОМОЛЕЦ.

“И у меня принципиальная позиция - у меня нет церковных икон, то есть это иконы домашние. Среди них нет драгоценных, ценных, золотых, серебряных или с ценными камнями. Это иконы очень простые, иногда написанные высокопрофессиональными мастерами, иногда написанные народными мастерами”, - также подчеркнула она.

Как сообщила О.БОГОМОЛЕЦ, на сегодняшний день коллекция насчитывает почти 5 тыс. экспонатов – это домашние иконы из разных регионов Украины.

Официальное открытие выставки состоится для посетителей 1 марта в 13.00. Выставка разместится в пяти залах. Первый зал, по словам О.БОГОМОЛЕЦ, будет посвящен феномену домашней иконы, где можно будет увидеть домашние многометровые иконостасы, писаные на полотне; совсем маленькие иконы, в том числе путники; каменную икону; складывающиеся иконостасы, которые брали с собой гуцулы на полонину. Во втором зале будут представлены профессиональные иконы, писаные в стиле украинского барокко и классицизма. Третий зал – “так называемый зал социализма, когда разрушались принципы духовности нашей нации”.

“В этом зале после нарядных очень хороших барочных икон можно будет увидеть судьбу тех икон, которые были испорчены. Будут представлены ставни, которые были изготовлены из образа Святого Николая, простреленные иконы, иконы с выколотыми глазами, сундук, сделанный из икон XVIII века, и другие”, - сказала владелица коллекции. Она отметила, что иконы будут выставлены в том виде, в каком они были найдены.

В четвертом зале будут представлены обрядовые образа, то есть иконы, которыми давали благословение на учебу, в дорогу, с которыми проводили свадьбу, иконы-помощницы при родах, при беременности, помощники пасечникам и на другие потребности.

В пятом зале будут представлены иконы, писаные именно народными мастерами, то есть теми людьми, которые не имели профессионального образования. Это, в частности, иконы Гуцульщины, Буковины, Галичины, Полесья, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, областей которые имеют совершенно разные стили.

Согласно информации О.БОГОМОЛЕЦ, она планирует лично провести три экскурсии по выставочным залам, две из них - в день официального открытия экспозиции.

Кроме того, по ее словам, планируется, что вечером 29 февраля выставку посетит Президент Украины и другие важные лица, в частности, представители духовенства.

О.БОГОМОЛЕЦ также сообщила, что сейчас строится музей-этнопарк в городе Радомышль (в 95 км от Киева), где коллекция получит “постоянную прописку”. “Это будет живое место, куда будут приходить люди, где будут венчаться молодые пары”, - отметила она. Через год этот музей планируется открыть. Кроме того, предусматривается, что при этнопарке будут действовать мастер-классы мастеров домашней иконописи.

Продолжая тему, О.БОГОМОЛЕЦ сообщила, что сейчас готовится к выходу в печати две серии книг об иконах - это “Вікна в позапростір” и “Українські домашні ікони”.

Сегодня она представила две уже напечатанные книги первой серии – “Історія створення колекції” и “Святий Пантелеймон Цілитель”. Следующими книгами этой серии будут: ”Святий архістатиг Михаїл”, подготовлена уже на 80%, книга о Богородице Троеручице, Николае Чудотворце, Юрии Змиеборце и других украинских святых. Предусматривается, что каждая книга будет информировать о жизни святого и быть проиллюстрированной старинными домашними иконами и современными дизайнерскими работами лауреата премии имени Василия Стуса Игоря ЖУКА.

«Эти книги являются неким итогом моих чувств, моей ответственности. Мне очень хочется, чтобы духовность вернулась в первую очередь к нашим детям. И эта серия сделана так, чтобы читать ее можно было в любом возрасте”, - отметила О.БОГОМОЛЕЦ.

В другую серию войдут книги, которые являются этнографическим, историческим и культурологическим анализом такого явления, как украинская домашняя икона. Серия будет представлена книгами-альбомами “Обрядові образи України” и “Домашні ікони центральної України”.