Народные депутаты заявляют о необходимости ввести новые механизмы контроля судебной власти

Киев. 25 февраля. УНИАН. Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности Владимир СТРЕТОВИЧ считает необходимым ввести новые механизмы контроля судебной власти в Украине.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«К сожалению, ситуация в Верховной Раде не позволяет задействовать законодательные механизмы, ввести новые приемы контроля за судебной властью, и чем дольше это будет продолжаться, тем большие неприятности ждут Украину», - отметил он.

В качестве примера В.СТРЕТОВИЧ привел ситуацию в Одессе, когда пострадал майор милиции, вынесший правомочное решение о незаконном завладении имуществом.

По словам депутата, в начале лета 2007 г. к нему обратились относительно майора милиции Юлия ФИЛИМОНОВА, осужденного за то, что «правильно расследовал уголовное дело и довел его до логического завершения». По словам В.СТРЕТОВИЧА, проведенное расследование показало, что позиция майора была абсолютно верной, однако он уже осужден на 5 лет условно, и теперь приходится доказывать его правоту. «Засудили за то, что ты занимаешь принципиальную позицию», - сказал депутат. «Здесь очень большую роль сыграла наша прогнившая судебная машина, которая сегодня на этом примере ярко показывает, и в целом по регионам, что с судебным корпусом нам необходимо что-то делать, и делать срочно», - считает В.СТРЕТОВИЧ.

По мнению народного депутата трех созывов Степана ХМАРЫ, трудно сказать, «найдется ли после этого кто-то из работников правоохранительных органов, который возьмет на себя смелость действовать по закону и справедливости».

Как уточнил депутат, в частности, Ю.ФИЛИМОНОВ расследовал дело о незаконном завладении имуществом Эмада Мустафы САНЖОКА. В результате было принято несколько незаконных решений против самого Э.САНЖОКА, а также пострадал и человек, расследовавший дело.

На пресс-конференции отмечалось, что, например, Приморский суд Одессы запретил адвокатам Э.САНЖОКА представлять его интересы в суде, нарушив тем самым его законное право на защиту.

Как сказал В.СТРЕТОВИЧ, при принятии Конституции 1996 г. он был против предоставления судьям права на бессрочное назначение. «В результате другая позиция взяла верх, и сегодня мы так корпоратизировали, закрыли, сегментировали судебную систему, что проконтролировать ее извне очень сложно», - заявил депутат. По его мнению, сейчас в рамках обсуждения изменений в Конституцию данный вопрос очень актуален.

С.ХМАРА также отметил, что выступал против такого механизма формирования судебной власти. «Время подтвердило нашу правоту, и теперь, имея негативный практический опыт, необходимо сделать все, чтобы на высшем законодательном уровне исправить эти ошибки, иначе у нас не будет оздоровлена такая важная ветвь власти, как судебная», - сказал он.

По словам главы Украинского юридического общества Олега БЕРЕЗЮКА, данное дело будет доведено до логического завершения, и виновные будут наказаны. В частности, отметил он, данный момент дело о незаконном завладении имуществом рассматривается в апелляционном суде, решение относительно майора милиции будет обжаловано в кассационном суде.