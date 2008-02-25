11-15 мая Союз специалистов по недвижимости проведет в Киеве международную конференцию «Современный город 2008»

Киев. 25 февраля. УНИАН. Союз специалистов по недвижимости Украины проведет 11-15 мая в Киеве первую международную конференцию «Современный город 2008: Особенности, технологии и инструменты работы на рынке недвижимости больших городов».

Об этом сообщил президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр РУБАНОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, целью конференции является привлечение инвестиций в рынки недвижимости столицы, развивающихся и депрессивных городов Украины. Поэтому ССНУ планирует проводить подобные конференции «как минимум раз в год» в разных областных центрах страны.

В свою очередь, член правления ССНУ Михаил ЖОГОЛЕВ отметил, что конференция объединит три составляющих рынка: муниципалитет, инвесторов, а также девелоперов и компании по управлению активами. По его мнению, задача конференции – в течение нескольких лет охватить большинство городов-милионников и показать их инвестиционную привлекательность.

По информации А.РУБАНОВА, ожидается, что в конференции примут участие представители государственных органов, в частности, по земельным ресурсам и архитектуре, девелоперские, инвестиционные, строительные, юридические, страховые компании из Украины и ближнего зарубежья.

Программа конференции рассчитана на два дня пленарных заседаний, где будут рассматриваться вопросы развития градостроительства больших городов; особенности и технологии работы риэлторов на рынке недвижимости; финансирование недвижимости и строительства; землепользование, вопросы законодательного регулирования и привлечения инвестиций. При этом один день займет проведение бизнес-туров среди риэлторских, девелоперских компаний, компаний по управлению активами, а также по проектам строительства коттеджных городков и общегородским проектам.

На церемонии закрытия конференции состоится награждение лидеров Национального рейтинга «Лучшие риэлторские компании 2008».