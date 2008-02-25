Спрос на первичное жилье в Киеве уменьшился в связи с уходом спекулятивного капитала - эксперт

Киев. 25 февраля. УНИАН. Уменьшение спроса на первичном рынке жилья Киева вызвано уходом с рынка спекулятивного капитала.

Такое мнение высказал президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр РУБАНОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, спекулянты ушли с рынка самых востребованных одно- и двухкомнатных квартир, где спекулятивные операции с недвижимостью составляли от 50% до 70%.

А.РУБАНОВ отметил, что стоимость жилья в «хрущевках» будет снижаться, а жилья премиум-класса – расти из-за неудовлетворенного спроса. Он сообщил, что не видит предпосылок для роста стоимости жилья на 30-40%, как предполагают некоторые застройщики, отметив, что жилье будет дорожать в рамках инфляционных процессов.

Президент Союза специалистов по недвижимости Киева Игорь ОДНОПОЗОВ считает, что спекулянты с первичного рынка недвижимости ушли на рынок земли, при этом покупатель больше доверяет вторичному рынку жилья, а авторитет застройщиков заметно упал.

Он отметил, что ажиотажа на рынке жилья столицы не наблюдается, поэтому наиболее актуальным в этом году будет строительство коттеджных городков. В то же время перспективу развития рынка социального жилья и жилья эконом-класса в столице он оценивает как невысокую.

По мнению члена правления Союза специалистов по недвижимости Украины Михаила ЖОГОЛЕВА, из-за тенденций к уменьшению сроков предоставления ипотечных кредитов (до 15 лет) на рынке для продажи появится новое жилье, когда застройщик будет самостоятельно брать кредит и продавать уже готовые квартиры.

Эксперт отметил, что инвесторов интересует строительство многофункциональных комплексов, а строить исключительно жилье для них рискованно. Среди регионов, привлекательных для инвесторов, он назвал Крым, Карпаты и Закарпатье, города-миллионники, а также промышленные города.

М.ЖОГОЛЕВ добавил, что «на короткие деньги» минимальный уровень доходности для зарубежных инвесторов составляет 15% в год.