Глава Лутугинской РГА требует отставки председателя Луганской облгосадминистрации Антипова
Киев. 25 февраля. УНИАН. Председатель Лутугинской районной государственной администрации Луганской области Григорий ПРИГЕБА требует отставки председателя областной госадминистрации Александра АНТИПОВА.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
Г.ПРИГЕБА заявил, что в Луганской области проводится кадровая политика, которая полностью зависит от идеологических факторов и является результатом кулуарных договоренностей, а не принципов государственного и хозяйственного развития региона.
По его словам, в руководящий состав обладминистрации Луганской области входят только представители Партии регионов. «Именно в угоду партийным интересам эти руководители способствовали назначениям на все руководящие посты в области представителей Партии регионов», - отметил он.
При этом Г.ПРИГЕБА обвинил чиновников из Секретариата Президента в том, что они содействуют этому процессу. «Махровая коррупция, махровые договоренности между чиновниками областной администрации и чиновниками Секретариата Президента», - сказал он.
Доказательством его заявления, по словам Г.ПРИГЕБЫ, стала ситуация, сложившаяся с его увольнением с поста председателя Лутугинской РГА.
По словам Г.ПРИГЕБЫ, он последний руководитель местной администрации в Луганской области, не являющийся членом Партии регионов, а состоящим в партии ВО «Батькивщина».
Он сообщил, что 12 февраля этого года состоялась сессия Лутугинского районного совета, в ходе которой ему было выражено недоверие. 18 февраля на президентском сайте появился указ об увольнении его с должности председателя РГА на основании этого решения райсовета.
Г.ПРИГЕБА счел решение райсовета незаконным, оспорил его в местном суде и выиграл дело. Председатель райгосадминистации выразил удивление, что именно областная администрация оспорила это решение в апелляционной инстанции. Он утверждает, что в апелляционном суде дело было рассмотрено с многочисленными нарушениями, и поэтому свой проигрыш он оспорил в Высшем административном суде Украины.
В то же время он подчеркнул, что будет судиться с райсоветом и не собирается судиться с Президентом, который подписал указ о его увольнении. Г.ПРИГЕБА не исключает, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО вообще не видел этот документ.
Г.ПРИГЕБА убежден в существовании договоренности между чиновниками Секретариата Президента и руководством Луганской области относительно кадровой политики.
«Это дискредитирует Президента. Я голосовал за В.ЮЩЕНКО, спросите, за кого голосовал А.АНТИПОВ, пусть он честно скажет», - сказал Г.ПРИГЕБА.