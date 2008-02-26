22 февраля 2008г. в Киеве, в экспоцентре "КиевЭкспоПлаза", в рамках выставки "EnterEX` 2008", состоялась VII Всеукраинская конференция "Интернет-Бизнес` 2008".

Тема конференции: "Интернет-технологии – эффективный инструмент современного бизнеса". Организаторами конференции традиционно выступили информационно-издательская компания "КАРЕ", выставочная компания "Евроиндекс" и Интернет-проект "Бизнес-Регистр".

На конференции с докладами выступили представители 19-ти известных украинских и зарубежных компаний и Интернет-проектов: “Gemius Ukraine”, "МЕТА”, “OWOX”, “Юником Системс”, “ArMOBI”, “Украинский бизнес портал”, “CIM”, “AUCTION.ua”, “1С-Битрикс”, "ЭлВисти", “Бегун-Украина”, “AdLabs-Украина”, “Украинские Интернет Магазины”, "Б2Блоггер", “rabota.ua”, “FUTBOLKA.ua”, “КАРЕ”, “Компасс”, “Бизнес-Досье”.

Доклады и презентации были посвящены таким вопросам: социодемографические параметры УаНета, контекстная реклама, выбор ПО для Интернет-магазинов, прием платежей и оплата в Интернет, мобильная Интернет-реклама, социализация бизнес-ресурсов, структура Интернет-магазина, феномен Интернет-аукционов, новостное информационное пространство, управление корпоративным Интернет-сайтом, бизнес с системой “Бегун”, склик в контексте, новостийное продвижение в Интернет, Интернет-каталоги товаров, Интернет-рекрутинг, эффективность в Интернет за меньшие деньги, сеть деловых порталов “Бизнес-Гид”, сайты-спутники системы “КОМПАСС”, тенденции развития Интернет-рекламы в Украине.

Титульный спонсор: ЗАО “МЕТА”.

Информационные спонсоры: “Пресс-Биржа”, ”RedTram”, ”УНИАН”, “Украинский бизнес портал”, “ComputerWorld/Украина”, “МайТоп”, “АИН”, “AUTO.ria.ua”, “Что это?”, “DOM.ria.ua”, “Деньги плюс”, “УкрФирм”, “Караван Плюс”, “B2Blogger.com”, “Украинские Интернет Магазины”, “Internet UA”, “UA WEB”, “Практика управлiння”.

Технический спонсор: компания “FreeHost.com.ua”.

Заочные участники: "HeadHunter.com.ua", "ВнешЭкономКонсалтинг", "Clear Design", "Контакт", "Пошук", "UA-Регион", "Международный Бизнес”.

Партнеры: деловые и специализированные издания Украины, ведущие Интернет-проекты украинской сети Интернет и зарубежья.

Целевая аудитория: руководители украинских и зарубежных фирм и предприятий различных направлений бизнеса, ведущие специалисты в области Интернет-технологий, а также Интернет-рекламы и Интернет-маркетинга, широкий круг Интернет-пользователей, представители средств массовой информации Украины и зарубежья.

Участники конференции получили возможность, помимо посещения конференции и получения рекламно-информационных раздаточных материалов от организаторов и докладчиков, также прорекламировать бесплатно свою компанию на бизнес-порталах в Украине и за рубежом, а также в каталогах и на CD-дисках предприятий Украины (издатель -- компания "КАРЕ", Киев).

Конференция вызвала значительный интерес - ее посетили более 180 участников.

Уже традиционно всем докладчикам на конференции были вручены дипломы, а всем участникам - подарки от компаний “КАРЕ”, “Бизнес-Досье”, “МЕТА”, “Бегун-Украина”, журнала “Internet UA” и “ПриватБанка”.

Организаторы конференции приглашают украинские и зарубежные компании к участию в новой конференции "Интернет-Бизнес` 2008", которая будет проведена в сентябре 2008г. в рамках международной выставки рекламы, маркетинга и масс-медиа “REX’ 2008”. (Организатор - выставочная компания “Евроиндекс”).