Тендерная палата инициирует референдум о необходимости общественного контроля в сфере госзакупок

Киев. 26 февраля. УНИАН. Тендерная палата Украины инициирует проведение всеукраинского референдума о необходимости общественного контроля в сфере государственных закупок.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Тендерной палаты Владимир ЛАБА.

По его словам, необходимость такого референдума вызвана тем, что в последнее время участились заявления о том, что Тендерная палата, выполняющая функции общественного контролера при проведении госзакупок, не нужна.

В.ЛАБА убежден, что если не будет Тендерной палаты, то участятся случаи проведения госзакупок «в ручном режиме» и, как следствие, объемы нерационально использованных госсредств могут значительно возрасти.

«Мы уверены, что нам удастся собрать необходимые три миллиона подписей для проведения референдума. Учитывая спекуляции, которые сегодня имеют место вокруг закона о госзакупках и вокруг Тендерной палаты, палата, несмотря на мнение депутатов, которое будет при принятии или голосовании той или иной редакции закона, вынуждена сегодня обратиться к народу, так как мы хотим услышать прежде всего мнение народа, поскольку сегодня разворовываются средства именно граждан Украины. Поэтому мы вынуждены требовать сегодня проведения всеукраинского референдума, на котором именно народ как единственный источник власти в Украине должен определиться и высказать свое мнение относительно необходимости общественного контроля, относительно необходимости деятельности Тендерной палаты как представителя этого общественного контроля», - отметил В.ЛАБА.

Он сообщил, что на референдум планируется вынести три вопроса:

должен ли быть общественный контроль в сфере госзакупок;

конструктивной или деструктивной является на сегодняшний день редакция закона о госзакупках;

нужна ли уголовная ответственность за нарушения, которые допускаются при использовании госсредств при проведении госзакупок.

Также В.ЛАБА заочно обратился к чиновникам и депутатам и напомнил, что решения, принятые на всеукраинском референдуме, имеют высшую юридическую силу по отношению к другим законодательным и нормативным актам.

В.ЛАБА подчеркнул, что Тендерная палата «создана и работает как общественная организация и всегда действовала и будет действовать, отстраняясь от политики».