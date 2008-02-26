Ющенко расценивает форум “Украина-Европа” как новую площадку для обсуждения евроинтеграции – Чалый

Киев. 26 февраля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО расценивает международный форум “Украина-Европа” как “качественно новую площадку для обсуждения евроинтеграционных процессов”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ на пресс-конференции.

Он отметил, что Президент поддержал идею проведения этого форума, издав два указа относительно его организации.

А.ЧАЛЫЙ также сообщил, что Президент примет участие в его работе, в частности, обратится к присутствующим с приветственной речью.

По словам заместителя главы секретариата, В.ЮЩЕНКО надеется, что форум станет “вторым Давосом” по обсуждению проблем евроинтеграции.

А.ЧАЛЫЙ добавил, что на форуме, в частности, планируется обсудить создание зоны свободной торговли Украины с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 27-29 февраля в Киеве при содействии Института Восточноевропейских исследований (Республика Польша) и Национального института стратегических исследований состоится второй международный форум “Европа-Украина”.

Целью проведения форума является обсуждение роли и места Украины в Объединенной Европе, а также перспективы ее европейской интеграции.

Планируется, что с приветственной речью на форуме выступит Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, а премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет находиться как специальный гость на пленарном заседании «Вызовы для сотрудничества Украины в ЕС».

Для участия в международном форуме приглашены председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, председатель Комитета ВР по европейской интеграции Борис ТАРАСЮК, представители центральных органов исполнительной власти, депутатского корпуса, политических и деловых кругов Украины.

Среди иностранных гостей высокого уровня в форуме будут принимать участие премьер-министр Литвы, бывший президент Эстонии, бывший президент Румынии, а также советник Центра стратегических и международных исследований США Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ, который представит доклад Партнерского комитета США-ЕС по вопросам Украины и другие представители парламентских и бизнес-кругов.

Во время форума будут проходить заседания в форме дискуссионных панелей, таких как «Перспективы для украинско-европейской интеграции», «Общие интересы Украины и ЕС», «Украинская внешняя политика: старые и новые подходы», «Отношения Украина-ЕС: экономическое измерение».