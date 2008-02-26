Киев. 26 февраля. УНИАН. 26-27 марта в Киеве состоится Всеукраинский форум интеллигенции.

Об этом сообщили на пресс-конференции в УНИАН писатели и издатели, организаторы акции “Украина – зона культурного бедствия” братья Дмитрий и Виталий КАПРАНОВЫ.

По информации братьев КАПРАНОВЫХ, по инициативе Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины в рамках подготовки к форуму на протяжении февраля-марта будет проведено 27 тематических общественных слушаний в регионах. Цель слушаний - наладить диалог между интеллигенцией и властью на региональном уровне.

Брать КАПРАНОВЫ отметили, что собрание “Украина – зона культурного бедствия” ставит целью начать диалог с местной и центральной властью и, не ожидая законодательных изменений, попытаться изменить культурную ситуацию на местах. Для этого была налажена связь со всеми областными госадминистрациями, которые отвечают за проведение слушаний.

“Наша задача - своевременно проинформировать местное культурное общество об этих слушаниях и оказать методическую помощь в их эффективном проведении”, - заметили братья КАПРАНОВЫ.

Они также предлагают обсудить и подписать с властью на местах меморандум о понимании, который закрепит механизмы участия профессиональной общественности в реализации культурной политики на местах.

Проект меморандума разослан во все местные госадминистрации вместе с письмом с предложением обсудить его на слушаниях. “Мы убеждены, что местная власть имеет достаточно полномочий для внедрения механизма участия общественности в реализации культурной политики. Не ожидание изменений из Киева, а инициатива на местах сегодня может в корне изменить ситуацию в культуре”, - убеждены братья КАПРАНОВЫ.

В меморандуме, в частности, отмечается, что основой конструктивных изменений в культуре должно стать общее и равноправное участие сторон в процессе реализации культурной политики в регионе, оценки деятельности и назначения на должности руководителей государственных заведений, предприятий, организаций и учреждений культуры, которые принадлежат местному совету депутатов, руководителя органа охраны памятников и главного архитектора. С этой целью при местном совете создается общественный орган с паритетным представлением трех сторон: совета и его исполнительного органа, творческих союзов, профсоюзов работников культуры и общественных организаций работников культуры, национально-культурных обществ. Задача этого органа заключается в определении количественных нормативов для культурной инфраструктуры каждого населенного пункта региона, создании механизмов реализации этих нормативов путем закрепления целевого назначения помещений и земли, которая отводится под аренду заведениями культуры, а также контроль над использованием их в соответствии с целевым назначением.