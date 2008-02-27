Монтсеррат Кабалье и Эрик Серра на церемонии открытия Cultural Centre OPERA в Днепропетровске

Официальная церемония открытия Cultural Centre OPERA, которая расположилась в старинном особняке Дворянского собрания Екатеринослава, состоится 29 февраля в Днепропетровске.

Когда-то в превосходном концертном зале OPERA пели Шаляпин и Вертинский, выступал с пламенными речами Нестор Махно, отдыхала знать старинного Екатеринослава.

Безупречно восстановленный старинный интерьер с органично интегрированными сверхновыми технологиями сделали культурный центр невероятно красивым, удобным и современным.

В эту ночь OPERA воссоздаст фантастическую атмосферу культового фильма «Пятый элемент». Космический рай «Флостон Парадиз», божественная Дива Плава Лагуна, непревзойденная Монтсеррат Кабалье, гениальный автор музыки к кинофильму «5 элемент» Эрик Серра с музыкантами, лучшие артисты из разных стран и знаменитая красная дорожка…

Участниками беспрецедентного события станут представители бомонда из Москвы, Киева, Варшавы, Берлина, Лондона и других европейских столиц.

Планируются прямые включения официальной церемонии открытия в национальной радиосети и на одном из ведущих телеканалов.

1 марта 2008 года шоу продолжится!

Суперпопулярный DJ Sammy Jo (Scissor Sisters tour DJ / USA) зажжет весну в OPERA!

Специальный гость шоу – один из лучших ударников-перкуссионистов современности Ришад Шафи. Вечер в OPERA – необычное сочетание клубной культуры и национального колорита.

Официальный агент Cultural Centre OPERA -- компания ICMG, в портфеле которой – крупные шоу-проекты: «Мисс Европа 2006», Международный джазовый фестиваль «Do#Dж», Международный фестиваль «Дни Европейской моды», шоу The Manhattan Transfer, Take 6 и Marcus Miller в Национальном дворце искусств «Украина» и Национальной опере.