«Вечерние вести» обжаловали решение Печерского суда Киева, обязавшего газету опровергнуть информацию о Герман

Киев. 27 февраля. УНИАН. Всеукраинская общественно-политическая газета «Вечерние вести» обжаловала в Апелляционном суде города Киева решение Печерского районного суда столицы, согласно которому издание обязано опровергнуть информацию о народном депутате Украины Анне ГЕРМАН (фракция Партии регионов).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил шеф-редактор этой газеты Игорь ТКАЛЕНКО.

Он отметил, что решением Печерского райсуда города Киева от 18 декабря 2007 года был удовлетворен иск А.ГЕРМАН к обществу с ограниченной ответственностью «Институт экономических реформ» (этот институт вместе с газетой входят в единый холдинг – УНИАН), И.ТКАЛЕНКО о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда.

Суд признал не соответствующей действительности и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию относительно А.ГЕРМАН в газете «Вечерние вести» в статье «Как я стал жертвой демагогов». Суд обязал опровергнуть ее и взыскать из газеты в пользу А.ГЕРМАН 100 тыс. грн.

И.ТКАЛЕНКО сообщил, что в статье речь идет об оценочных суждениях, а не о фактических данных.

Потому, считает И.ТКАЛЕНКО, это не может рассматриваться в суде, поскольку полностью нарушаются принципы демократического общества.

В свою очередь, как сообщила на пресс-конференции юридический консультант газеты «Вечерние вести» Галина СОВЕНКО, издание готово пройти все судебные инстанции, и в случае неотмены решения Печерского суда будет «вынуждено обратиться в Европейский суд по правам человека».

По словам И.ТКАЛЕНКО, завтра должно состояться судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы по этому делу.

Он также сообщил, что издал книгу «Анна ГЕРМАН против ВВ. Хроника одного оскорбления». Книга вышла тиражом 2 тыс. экземпляров, в ней описаны события, связанные с этим судебным процессом.

Справка УНИАН. Иск «О защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда» А.ГЕРМАН подала в связи с публикацией в газете «Вечерние вести» статьи «Как я стал жертвой демагогов» (от 22 мая 2007 года №077 (1776)).

А.ГЕРМАН заявляла, что основанием для ее иска к шеф-редактору Игорю ТКАЛЕНКО стали его утверждения, что депутат получила квартиру за государственный счет. В то же время, А.ГЕРМАН настаивает, что, став депутатом, она отказалась от всех льгот народного депутата, в частности и от квартиры.