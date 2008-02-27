Эксперты считают Тимошенко наиболее приемлемой кандидатурой для формирования позитивного международного имиджа Украины

Киев. 27 февраля. УНИАН. Эксперты считают премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО наиболее приемлемой кандидатурой для формирования позитивного международного имиджа Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили руководители Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА и Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

В частности, по словам В.БАЛЫ, в последнее время эксперты АМС вынуждены констатировать, что вопросы коммуникации институтов власти, их борьба за полномочия в разгар политической борьбы не только не улучшают внешний имидж Украины, но и закладывают предпосылки для серьезных экономических потерь.

«Ситуация, которая сложилась на газовом рынке, когда правительство публично попытались «выпороть» чиновники Секретариата Президента, пробуя не допустить результативного участия премьера в переформатировании схем поставок газа, является просто недопустимой и угрожающей национальной безопасности Украины», – сказал В.БАЛА.

По его мнению, такие методы политической коммуникации не могут понять иностранные партнеры Украины. «Для них является непонятным, почему подчиненные демократически избранного Президента ЮЩЕНКО позволяют себе открыто лоббировать сомнительные с точки зрения законности схемы, при этом используя авторитет своего патрона для борьбы с премьер-министром ТИМОШЕНКО», – отметил эксперт.

Исходя из реалий, считает он, именно Президент должен был бы возглавить процесс формирования позитивного имиджа Украины. «Однако сегодня Запад все более активно прислушивается к конкретным предложениям ТИМОШЕНКО, чем к откровенно дополненным чиновниками СП, обширным обещаниям ЮЩЕНКО», – сказал В.БАЛА.

В свою очередь, А.ГОЛОБУЦКИЙ заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО – наиболее яркий украинский политик, «доказавшая свой PR-потенциал как во власти, так и в оппозиции".

По его словам, именно Ю.ТИМОШЕНКО предложила обществу тот вариант коммуникации, который был крайне позитивно воспринят всеми слоями населения. «Действия ТИМОШЕНКО относительно выплат компенсаций по Сбербанку, общего повышения социальных стандартов, справделивого перераспределения собственности, наведения порядка на газовом рынке воспринимаются с большим энтузиазмом как во Львове, так и на Донбассе», – добавил он.