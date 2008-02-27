Депутат-”регионал” просит суд приостановить приватизацию ОПЗ

Киев. 27 февраля. УНИАН. Депутат Одесского горсовета Алексей ГОНЧАРЕНКО (Партия регионов) обратился сегодня в Окружной административный суд г. Киева с иском к Кабинету министров Украины об отмене распоряжения правительства от 11 февраля 2008 года, которым были утверждены условия приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

Об этом он сегодня сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.ГОНЧАРЕНКО, решение правительства о приватизации ОПЗ нарушает гарантированные Конституцией права территориальной общины Одессы на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, не соответствует законам о приватизации госимущества и об экологическом аудите.

Депутат отметил, что согласно закону об экологическом аудите, при приватизации определенного перечня объектов, относящихся к опасным, в который входит и ОПЗ, должен проводиться обязательный экологический аудит предприятия, который в данном случае отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Кабмин распоряжением № 261-р утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод".

Стартовая цена выставляемого на конкурс пакета - 3 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после публикации объявления.