ФК “Арсенал” 29 февраля на стадионе “Олимпийский” проведет праздник футбола

Киев. 27 февраля. УНИАН. Футбольный клуб “Арсенал” (Киев) в пятницу, 29 февраля, в национальном спортивном комплексе “Олимпийский” проведет праздник футбола.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент ФК “Арсенал” Вадим РАБИНОВИЧ.

По его словам, в программе праздника – конкурсы, парад футбольных команд Киева, матч молодежных команд, первая игра второго круга высшей лиги нынешнего чемпионата Украины по футболу “Арсенал” (Киев) – “Заря“ (Луганск), мегакараоке с Игорем КОНДРАТЮКОМ и розыгрыш автомобиля от ФК “Арсенал”.

В.РАБИНОВИЧ отметил, что автомобиль станет суперпризом беспроигрышной лотереи.

При этом лотерейные билеты не нужно будет покупать, вместо них при входе на стадион каждому посетителю будет выдаваться банкнота номиналом 1 гривня. Организаторы праздника рассчитывают, что гривня останется в кармане болельщика и станет лотерейным билетом, последние пять цифр которого примут участие в розыгрыше автомобиля.