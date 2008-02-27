«Золотой бренд Европы - 2007» получила украинская ТМ «Горілочка”

Наивысшим европейским знаком качества - «Золотым брендом Европы - 2007» ("Golden Brands of Europe") отмечена украинская торговая марка «Горілочка» группы компаний «Петрус». Почетный титул ей предоставила Европейская ассоциация United Vodka - самая влиятельная европейская ассоциация защитников европейских потребителей от недоброкачественной алкогольной продукции.

Победителем конкурса за звание «Золотой бренд Европы - 2007» становится лучший из лучших. Ведь его избирают из призеров престижнейшего профессионального Международного дегустационного конкурса «United Vodka», который проходит ежегодно в Каннах во время известного кинофестиваля. Две каннские награды ТМ «Горілочка» завоевала в мае 2007-го, только выйдя на полки магазинов стран Европы.

Хотя приз «United Vodka» добавляет престижа производителям, однако индульгенции не предоставляет. Почти год после награждения Европейская ассоциация следит за продукцией призеров и проводит повторную закрытую «слепую» дегустацию. Лишь одному бренду самого добросовестного производителя (в категориях «водка», «особенная водка», «настойка», «бальзам») присваивают звание «Золотой бренд Европы» ("Golden Brands of Europe") . Поэтому по показателям непревзойденного качества, вкуса, современного дизайна, цены и дистрибуции украинская «Горілочка» опередила все известны современные торговые марки, которые производятся и продаются в Европе.

Торжественная церемония награждения происходила в Европейском парламенте в Брюсселе. На церемонии присутствовали представители Европарламента, торговые атташе, а также бельгийская пресса.

Продукция группы компаний «Петрус» уже во второй раз становится победителем конкурса "Golden Brands of Europe". В 2005-ом году «Золотыми брендами Европы» названо две торговых марки компании: водку «Status» и бальзам «Давній рецепт». «Теперь, - говорит президент группы компаний «Петрус» Людмила Русалина, - список пополнила наша «Горілочка» - самый молодой и любимый ребенок компании. Причем, с очень демократической ценой – немногим больше 10 гривен. Этим продуктом мы доказываем, что качественная водка может быть недорогой. Это настоящая украинская водка, которая создана для того, чтобы приносить людям радость. Недаром философией этого бренда является: «Горілочка» - там, где весело!».

Группа компаний „Петрус ” - предприятие с частной формой собственности, которое объединяет группу торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производства алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складских услуг, дистрибуции ликеро-водочных изделий, косметики, продуктов питания, транспортных средств, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилищной недвижимости.

Президент и основатель Группы компаний „Петрус” – Людмила Русалина, депутат Черкасского областного совета, почетный член Международного Клуба Бизнеса. За развитие бизнеса в Украине и благотворительную деятельность награждена орденом Нестора Летописца II степени, орденом «Чести» Грузии, орденом Святого Станислава III ст., орденским отличием „Суспільне визнання” международного конкурса „Золоті торгові марки Україны”, лауреат национальных рейтинговых конкурсов “Золота Фортуна” и “Людина року”.

Группа компаний „Петрус” -- производитель и дистрибутор известных в Украине и мире торговых марок: «Златогор», «Горілочка», «Статус», «Давній рецепт», «Графська», «Світ ласощів», «Домашнє свято», «Руслада», «Спелая», «SunMille», эксклюзивный представитель в Украине ТМ «Cliven», «Brelil», Mil Mil, Mirata, Jacomo, Gaia и др.

Группа компаний „Петрус” объединяет: в ликеро-водочной отрасли – ООО золотоніський ЛВЗ „Златогор”, ГП Уманский ЛВЗ, ООО «Златогор» Лужанский ЛВЗ, ГП Писаривский спиртзавод, ЗАО Кременчугский ЛВЗ; в кондитерской отрасли - Черкасскую бисквитную фабрику (ООО «Світ ласощів»), ООО Шполянску кондитерскую фабрику; в сельскохозяйственной отрасли - Млиевскую птицефабрику, Звенигородский КХП; таможенно-складской отрасли: ОАТ „Атомпромкомплекс”; в отрасли инвестиционных проектов: ООО «Петрус-інвестбуд», ООО «Бізнес-центр Навігатор», ООО «Бізнес-центр на Тарасівській», рекламное агентство «Петрус-медіа»; в Грузии Аджарский автомобильный завод «Иверия».

В феврале 2007 года на полках магазинов появилась новая ТМ «Горілочка». По оценкам экспертов, вкус и качество «Горілочки» отвечают мировым стандартам. За это время «Горілочка» стала призером международных конкурсов: обладателем Международного приза «За качество» (Париж, Франция), сразу нескольких медалей на международному дегустационному конкурсе „United vodka – 2007” (Канны, Франция). И совсем недавно - обладатель ежегодной номинации «Золотой бренд Европы - 2007» ("Golden Brands of Europe") В настоящее время разработано 6 наиболее популярных среди потребителей разновидностей нового продукта: «Горілочка пшенична», «Горілочка на молоці», «Горілочка на житніх сухарях», «Горілочка медова», «Горілочка медова з перцем» та «Горілочка на березових бруньках».

«Горілочка» – там, где весело!».