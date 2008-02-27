Правоведы считают, что введение принципа примирения сторон эффективнее принципа ”неотвратимости наказания

Киев. 27 февраля. УНИАН. Украинские ученые-правоведы считают, что введение в юрисдикции принципа примирения сторон при помощи посредников (медиаторов) эффективнее, чем существующий на сегодня принцип "неотвратимости наказания".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил директор научно-исследовательского центра Национальной академии прокуратуры Украины Виталий КУЦ, комментируя разработанный законопроект, который находится на изучении в Министерстве юстиции Украины, направленный на совершенствование действующего законодательства и усиление базы относительно возможности применения так называемого восстановительного правосудия на досудебном этапе криминального судопроизводства.

По его мнению, при реформировании отечественной системы юстиции "нужно отказаться от принципа неотвратимости наказания, и вместо этого необходимо ввести принцип неотвратимости реагирования государства на правонарушение. ...На смену жесткому наказанию должен прийти более гуманный способ (ответственности виновного - УНИАН)".

Одним из таких способов, по убеждению заместителя начальника Управления организации поддержки государственного обвинения Генеральной прокуратуры Украины Виктора ЛОБАЧА, является введение принципа примирения между потерпевшими и правонарушителями. По его словам, этот принцип уже давно введен во многих странах мира и дает положительные результаты решения спорных вопросов сторонами без применения судебного наказания после совершения преступлений незначительной или средней тяжести. При этом он заметил, что прийти к этому можно через изменение психологии восприятия таких преступлений и способов их наказания, в том числе и прокурорами. Поскольку, как свидетельствует статистика, на досудебной стадии путем примирения сторон закрываются в пять раз меньше уголовных дел, чем во время их рассмотрения в судебном заседании.

В свою очередь, исполняющий обязанности заведующего кафедрой Национальной академии прокуратуры Украины Алексей ГЕСЕЛЕВ отметил, что на практике многие люди (как потерпевшие, так и виновные) не хотят доводить развязку дела до суда, а имеют желание прийти к согласию через примирение на досудебном этапе. И в этом им могут помочь именно посредники.

Поддерживая этот тезис, президент благотворительной организации "Украинский центр взаимопонимания" Роман КОВАЛЬ заметил, что в Украине в 95% случаев стороны, которые примирились при помощи посредников, выполняют взятые на себя договоренности. В то же время он заметил, что гарантом выполнения обязательств, кроме совести человека, будет выступать посредник, который прошел определенное профессиональное обучение, и судебный орган, который закрепляет достигнутую сторонами договоренность.

В.ЛОБАЧ проинформировал, что с ноября 2006 года по февраль 2008 года Генпрокуратурой, Нацакадемией прокуратуры и БО "Украинский центр взаимопонимания" при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству выполнялся пилотный проект "В поддержку реформы системы криминальной юстиции Украины: внедрение приемов медиаци в деятельность органов прокуратуры".

По его словам, целью этого проекта было введение принципов и методов восстановительного правосудия в практику органов прокуратуры на этапе досудебного следствия, поскольку "большинство юристов сегодня не в полной мере понимают сущность восстановительных процедур, в частности, в уголовном процессе".