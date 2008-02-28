Отмены закона о госзакупках и ликвидации Тендерной палаты хотят чиновники, которые сами намерены управлять закупками – Лаба

Киев. 28 февраля. УНИАН. Отмены действующего закона о проведении госзакупок и ликвидации Тендерной палаты хотят те чиновники, которые стремятся самостоятельно управлять процедурами закупок товаров и услуг за государственные средства.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА.

«Действующий закон не позволяет им в полной мере использовать в полной мере рычаги управления процедурами госзакупок, которые дают им возможность перекачивать деньги в частные карманы», - заявил В.ЛАБА, говоря, в частности, о мэрах городов и председателях областных государственных администраций.

В.ЛАБА сообщил, что в результате проверок, проведенных Тендерной палатой в 2007 году, было установлено, что предприятиями, подчиненными обладминистрациям Днепропетровской, Одесской, Львовской и Житомирской областей, при проведении госзакупок было допущено нарушений на 100 млн. грн.

По данным Тендерной палаты, в Днепропетровской области к участию в конкурсах, причем в совершенно разных сферах деятельности, зачастую допускались одни и те же связанные между собой участники, один из которых обязательно признавался победителем.

Кроме того, В.ЛАБА отметил, что во многих случаях победителями конкурсов признаются частные структуры. «Практически одновременно проводятся закупки на миллионные суммы, где выигрывает частное предприятие. А где же те коммунальные предприятия, за которые так борются мэры и губернаторы, которые утверждают, что закон о госзакупках мешает работать местным коммунальным предприятиям? Нет сомнений, что госсредства просто перекочевывают в частные руки», - отметил В.ЛАБА.

Он подчеркнул, что Тендерная палата стоит на пути тех чиновников, которые не заинтересованы, чтобы подобные нарушения выявлялись, материалы по ним передавались в правоохранительные органы и обнародовались.

«Их злит то, что Тендерная палата регулярно обнародует эти данные и доводит до общественности те нарушения, которые существуют в сфере госзакупок… Если закон отменить, то чиновники будут иметь возможность в ручном режиме проводить процедуры закупок, и общественность об этом вообще не узнает», - отметил В.ЛАБА.

Кроме того, он сообщил, что Тендерная палата намерена передавать результаты своих проверок для публикаций в региональных СМИ. «Я уверен, что они (результаты проверок) будут опубликованы, и граждане будут вчитываться в эту информацию, чтобы действительно дать оценку деятельности или бездеятельности тех, кто распоряжается государственными средствами», - добавил В.ЛАБА.

Как сообщалось, 25 февраля во время брифинга в Секретариате Президента губернаторы Ривненской области Виктор МАТЧУК и Днепропетровской - Виктор БОНДАРЬ подвергли критике работу Тендерной палаты, а также заявили, что ее работа стала причиной роста инфляции в 2007 году.