В Северодонецке 1 марта, параллельно со съездом депутатов всех уровней, состоится общественное вече “Один народ – одна Украина”

Киев. 28 февраля, УНИАН. В Северодонецке Луганской области, параллельно с проведением 1 марта Всеукраинского съезда депутатов советов всех уровней, состоится общественное вече “Один народ – одна Украина”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы вече.

“К сожалению, власть заняла позицию страуса, прячась от проблемы и считая, что в Северодонецке ничего страшного не происходит, - заявил председатель оргкомитета по проведению вече Михаил РАТУШНЫЙ. - Ни “Наша Украина”, ни БЮТ не высказали намерений принять активное участие в проведении нашей акции”.

По его словам, в состав оргкомитета вошли представители 15 организаций, в частности ВО “Свобода”, УНА-УНСО, “Просвита”.

“Мы едем в Северодонецк, - заявил М.РАТУШНЫЙ, - не как представители политических сил, а как граждане, считающие, что территориальная целостность является священной, и то, что собираются сделать организаторы Всеукраинского съезда депутатов советов всех уровней, представляет угрозу национальной безопасности. Мы не можем допустить новых Судет, нового Косово, нового посягательства на территориальную целостность Украины. Сиверский Донец еще с княжеских времен назывался “восточный рубеж”. Мы считаем, что и сегодня на восточном рубеже есть угроза территориальной целостности нашего государства. Наша гражданская позиция заключается в том, чтобы эту угрозу остановить”.

По его словам, главные заказчики проведения "сепаратистского съезда, которые расшатывают эту лодку -- за рубежом".

“Ненаказанное зло порождает новое зло, - заявил на пресс-конференции представитель ВО “Свобода” Андрей МОХНИК. - Жаль, что после Северодонецка-1 никто не был наказан. И сегодня это зло надо остановить, поскольку мы можем оказаться перед угрозой нового Косово”.

“Проблемы местного самоуправления, которые якобы собираются обсудить на съезде, – это только прикрытие, - считает М.РАТУШНЫЙ. - Главная тема – это создание постоянно действующей организации, которая будет носить название “Общественная организация русскоязычных граждан Украины”. На съезде будут подниматься вопросы, связанные с конфессиональной ситуацией, НАТО, проблемой русского языка”.

По словам председателя оргкомитета, местная власть в Северодонецке отказала организаторам вече в его проведении, а поэтому фактически вече будет проходить в форме пикета, хотя накануне представители оргкомитета имели встречу с мэром города, представителями милиции.

“В Северодонецк мы едем не с провокативными, а с добрыми намерениями, - отметил он. – Но мы не позволим, чтобы повторилась ситуация 2004 года, когда через весь город сепаратисты гнались за людьми из противоположного лагеря, на глазах милиции, которая делала вид, что ничего не происходит”.

“Если будут попытки нападения на участников вече или провокации, мы вынуждены будем прибегать к защите”, - заявил М.РАТУШНЫЙ.

Всего на общественное вече планируется собрать две тысячи участников, из них около 500 участников приедут из Киева, около 300 лиц – из Харькова, 200 – из Донецка, 200 – из Луганска. К ним на месте приобщатся местные жители.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Ледовом дворце Северодонецка состоится ІІ Всеукраинский съезд депутатов советов всех уровней.

По информации организаторов, на форуме предлагается обсудить пять тем: о нарушении прав местного и регионального самоуправления; о системных нарушениях прав русскоязычных граждан Украины; о фальсификациях и пересмотре исторического прошлого Украины; о внеблоковом статусе, провозглашенном при создании независимого государства Украина, и об отношении к НАТО.

Первый съезд депутатов и государственных служащих разных уровней восточных, южных и некоторых других областей Украины в Северодонецке состоялся 28 ноября 2004 года. На том собрании в выступлениях руководителей государственных администраций, председателей областных советов Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и других областей, народных депутатов Украины звучали призывы к нарушению суверенитета, территориальной целостности Украины, ее расколу и образованию отдельных территориальных объединений.