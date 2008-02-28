Киев. 28 февраля. УНИАН. Президент Украины в 1991-1994 году Леонид КРАВЧУК инициирует создание в Украине Совета старейшин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сразу после юридической регистрации нашей организации Совет старейшин обратится к Президенту, к правительству, к Верховной Раде со своими предложениями, проинформируем их о создании такой организации», - сказал Л.КРАВЧУК.

По его словам, в состав оргкомитета по созданию Совета старейшин вошли Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО (премьер-министр Украины в 1997-1999 г.г.), Владимир ГОРБУЛИН (секретарь Совета национальной безопасности и обороны при Президенте Украины в 1994-1999 г.г., и.о. Секретаря СНБО при Президенте Украины в 2006 г.), Сергей КОМИСАРЕНКО (вице-премьер-министр Украины в 1990-1992 г.г., Посол Украины в Великобритании в 1992-1998 г.г.), Евгений МАРЧУК (премьер-министр Украины в 1995-1996 г.г.), Витольд ФОКИН (премьер-министр Украины в 1991-1992 г.г.).

В свою очередь Е.МАРЧУК добавил, что Совет старейшин намерен анализировать действия и решения всех ветвей власти. «Можно избежать ошибок и опоздания с принятием решения. У нас есть моральное право говорить власти, что нужно делать и в чем она ошибается», - отметил он.

По словам В.ФОКИНА, Совет старейшин будет честным и непредвзятым в оценке деятельности всех ветвей власти. «Основатели этого Совета – люди, имеющие опыт работы во всех уровнях власти. Каждый из нас был на верхушке власти, и мы лишены амбиций возвратиться во власть, поэтому мы будем объективны», - заявил премьер-министр Украины в 1991-1992 г.г.

В то же время В.ПУСТОВОЙТЕНКО подчеркнул, что Совет старейшин не намерен занимать оппозиционные позиции. «Мы будем работать объективно, и мы имеем право сказать все, что мы думаем», - сказал он.

«Эта общественная организация будет помогать укреплять институты государства, гражданского общества», - подчеркнул, в свою очередь, С.КОМИСАРЕНКО.