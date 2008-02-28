Совет старейшин призывает руководство государства и оппозиции прекратить эксперименты над Конституцией Украины – заявление

Киев. 28 февраля. УНИАН. Совет старейшин призывает руководство государства и оппозиции прекратить эксперименты над Конституцией Украины.

Соответствующее заявление Совета старейшин сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал инициатор создания Совета старейшин, Президент Украины в 1991-1994 гг. Леонид КРАВЧУК.

“Уже больше трех лет в Украине продолжается глубокий политический кризис. Не принесли ожидаемых положительных результатов досрочные парламентские выборы. Как и раньше, парламент Украины является эпицентром конфликтов, которые нередко приобретают гротесковые, грубые формы. Под ширмой борьбы за «народное счастье» блокируется работа Верховной Рады, чтобы не принимались законы, нужные тому же таки народу”, – сказал Л.КРАВЧУК.

По его словам, сейчас происходит ожесточенная борьба за власть между оппозицией и коалицией, из-за внутренних проблем, инспирированных определенными политиками, не может эффективно работать коалиция.

“Нарушения Конституции и законов Украины стало нормой для всех ветвей власти как в центре, так и на местах. За годы независимости в Украине уже четыре раза менялось конституционное поле, перераспределялись полномочия между Президентом, Верховной Радой и правительством Украины, что создает часто двоевластие, а то и полное безвластие. Власть теряет авторитет, до опасной черты упало ее влияние на социально-экономические и политические процессы в обществе”, - сказал Л.КРАВЧУК.

По его словам, в этой чрезвычайно сложной ситуации Президент Украины снова, уже в пятый раз, стремится перераспределить полномочия между ветвями власти путем принятия новой редакции Конституции Украины. “Как свидетельствуют факты, эти намерения могут быть реализованы опять же путем нарушения Конституции, разного рода манипуляций, что неминуемо приведет к обострению борьбы за власть и снижению управляемости общественно-политическими процессами. Борьба может выйди за стены парламента”, - отметил он.

Л.КРАВЧУК считает, что нескрываемая и упорная борьба за власть часто подменяет реальную работу, а кулуарные договоренности – развитие демократического общества. “Раздор охватил разные ветви власти, которые не хотят согласованной работы ради благосостояния наших сограждан, а отстаивают только личные и клановые выгоды. Собственный имидж и амбиции они ставят намного выше, чем интересы государства и ее народа”, - сказал бывший глава государства.

“Поэтому мы, люди, которые обеспечили реальность признания государственной независимости Украины, которые имеют большой опыт работы в высоких государственных и правительственных должностях, которые выстраивали ее производственный и научный потенциал, заявляем о создании Совета старейшин. Наша цель – обеспечить развитие демократического общества, сохранить положительные традиции и опыт создания государства, которые нарабатывались украинской историей и, в частности, во время независимости, а также направить усилия на достижение политического согласия и понимания в государстве”, - заявил Л.КРАВЧУК.

По его словам, Совет старейшин будет доносить до общества факты беззакония, совершаемые должностными лицами, будет показывать к чему это приводит, будет раскрывать пути преодоления правового нигилизма. “Мы надеемся, что наш голос будет услышан, а наши взгляды – поддержаны. Как политики мы также боролись за власть, побеждали и проигрывали. Но не действовали неконституционно, незаконно, уважали волю украинского народа”, - напомнил он.

“Мы имеем право обратиться к лидерам власти, оппозиции, руководителям местных органов власти прекратить эксперименты над Основным Законом Украины, над собственным народом и направить усилия на реализацию политической реформы. Власть сильна тогда, когда она легитимна, когда ее уважает и поддерживает народ”, - резюмировал Л.КРАВЧУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 февраля, Л.КРАВЧУК инициировал создание Совета старейшин, который будет анализировать и помогать власти укреплять институты государства и гражданского общества.

В организационный комитет по созданию Совета старейшин вошли бывшие государственные должностные лица - Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО (премьер-министр Украины в 1997-1999 гг.), Владимир ГОРБУЛИН (секретарь Совета национальной безопасности и обороны в 1994-1999 гг., и.о. Секретаря СНБО в 2006 г.), Сергей КОМИСАРЕНКО (вице-премьер-министр Украины в 1990-1992 гг., посол Украины в Великобритании в 1992-1998 гг.), Евгений МАРЧУК (премьер-министр Украины в 1995-1996 гг.), Витольд ФОКИН (премьер-министр Украины в 1991-1992 гг.).