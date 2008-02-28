С 1 марта начинается презентация 100 номинантов акции «7 природных чудес Украины»

Киев. 28 февраля. УНИАН. С 1 марта начнется презентация 100 участников всеукраинской акции "7 природных чудес Украины".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил инициатор акции, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что акция «7 природных чудес» является вторым этапом всеукраинской акции «7 чудес Украины», которая проходила в прошлом году и во время которой были избраны семь лучших историко-культурных и архитектурных объектов страны.

Н.ТОМЕНКО отметил, что целью избрания семи природных чудес является пропаганда уникального природного мира Украины и привлечения внимания к объектам, имеющим перспективу стать интересными не только для украинского, но и для зарубежной туристической общественности.

Он напомнил, что объектами для участия в конкурсе стали геологические объекты: горы, пещеры, вулканические массивы; озера, реки, природные (нерукотворные) лесные массивы и т. п.

Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, во время акции будет произведена “своеобразная инвентаризация природных объектов”, чтобы защитить ряд из них от угрозы разрушения. Он объяснил это тем, что среди 100 объектов, которые уже определены, 20 находятся “в угрожающем состоянии”. “Состояние, в котором находится большое количество выдающихся природных памятников, является крайне неудовлетворительным. Несмотря на то, что в Украине, к сожалению, продолжается массовая незаконная вырубка лесов, до сих пор не получили статус природных парков такие участники как Цуманская пуща в Волынской области, Самарский лес в Днепропетровской. Продолжается разворовывание уникального геологического памятника "Окаменевшие деревья" в Донецкой области, в угрожающем состоянии находятся озера Солотвино в Закарпатье», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, до 7 июля 2008 года экспертами будет определено и представлено 21 объект, который будет претендовать на победу, а 21 августа, ко Дню Независимости Украины, после проведения Интернет-голосования и экспертной оценки научных работников, будут определены 7 природных чудес, которые стали победителями акции.

В свою очередь, председатель Государственной службы туризма и курортов Анатолий ПАХЛЯ отметил, что новая акция привлечет внимание к Украине многих иностранных туристов.

Он отметил, что по итогам 2007 года туристический поток в наше государство возрос на 22% и составил 23 млн. лиц. При этом, по словам А.ПАХЛИ, для еще большего роста туристического потока «должна существовать постоянная стратегия развития отрасли».

Во время пресс-конференции также была презентована брошюра «Україна, якою ми мандруємо», посвящена 21 объекту, вошедшему в финал акции «7 чудес Украины».

Н.ТОМЕНКО заметил, что в ближайшее время такая брошюра будет издана на русском и английском языках. Она будет бесплатно распространяться в международных представительствах, посольствах и аэропортах.