Бесплатная ежепятничная «Газета по-львівськи»: наклад издания растет вчетверо

Хороший подарок в канун весны получили все почитатели «Газети по-львівськи». Отныне к уже привычному журналу объемом 40 колонок добавилась и ее бесплатная «сестра», которая будет иметь 16 страниц. Бесплатное число «Газеты...» будет выходить по пятницам. Уже 29 февраля 2008 года львовяне смогут найти его со знакомым логотипом на фирменных стойках в магазинах, супермаркетах, центрах бизнеса, банках, центрах развлечений и отдыха и тому подобное.

По словам директора из развития издательства «ПРЕСЦЕНТР» Вадима Балицкого, «Газета по-львівськи/п’ятниця» – это городской еженедельник нового формата специально для жителей Львова. Пятничное число «Газеты...» – для деловых людей, которые желают получать значительное количество информации в небольшом объеме, четверговий выпуск – для тех, кто любит читать много и вдумчиво, невзирая на чрезвычайно быстрый темп городской жизни».

Директор ООО «Пресс-центр-Львов» Алина Чичкань уверенная, что благодаря пятничному числу «Газети...» будет увеличиваться количество хорошо осведомленных львовян. Издание будет способствовать их активному и комфортному бытию. Одним из главных преимуществ пятничного числа есть еженедельный тираж в 60 000 экземпляров. Таким образом, общий недельный тираж «Газети по-львівськи» будет составлять около 80 000 экземпляров, что являются одним из рекордных тиражей во Львове и области.

«Газета по-львівськи» – еженедельный источник сведений обо всем, что необходимо знать о жизни и для жизни во Львове. С тех пор, как вышло из печати первое число (в декабре прошлого года), коллектив редакции настойчиво работает, чтобы предоставлять читателю оригинальную и актуальную информацию. А за количеством местной рекламы «Газета по-львівськи» уже серьезно конкурирует с изданиями -- лидерами региона.

«Газета по-львівськи» имеет ряд существенных преимуществ и для читателя, и для рекламодателя. Это:

– единственная газета во Львове, который предлагает рекламодателю самый широкий охват аудитории благодаря комбинированной системе распространения. Это обеспечивает высокую эффективность и позволяет оптимизировать бюджет рекламной кампании;

– собственная уникальная система распространения к традиционному читателю, который покупает прессу в киосках, добавляет так называемых «покупателей выходного дня»;

– бесплатную газету предлагают рядом с местами распространение товаров или услуг (магазины, торговые и центры бизнеса и тому подобное), что позволяет эффективно влиять на их продвижение;

– наивысшая наполняемость информационными материалами по сравнению с другими бесплатными газетами Львова и эксклюзивными материалами в обоих выпусках о жизни города гарантирует длительность контакта с аудиторией;

– рекламодатель «Газети по-львівськи» при необходимости может разместить рекламу в любом издании сети «Газета по-...».

«Газета по-львівськи» является одним из региональных медиа-проектов ведущего отечественного издательства «ПресЦЕНТР», которое является основателем и издателем «Газеты по-киевски», «Газеты по-днепровски», «Газеты по-харьковски», «Газеты по-донецки», «Газеты по-одесски», «Газеты нашего района» (сеть из 10 бесплатных газет, что покрывает все районы Киева). В планах издательства на 2008-й год – выпустить «Газету по-запорожски».