Конфликты вокруг строительства свидетельствуют о кризисе модели управления градостроительным процессом - эксперт

Киев. 29 февраля. УНИАН. Конфликты вокруг строительства в Украине являются признаком кризиса модели управления градостроительным процессом.

Такое мнение высказал директор информационно-ресурсного центра «Реформирование земельных отношений в Украине» Максим ФЕДОРЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Представляя результаты исследования «Анализ практики применения правил застройки в городах Украины и соответствия градостроительной практики этих городов законодательству Украины», он отметил, что конфликты вокруг проектов застройки объясняются системными причинами.

В частности, по его словам, среди причин возникновения строительных конфликтов - неполноценная модель управления градостроительным процессом, состоящая из градостроительной документации.

М.ФЕДОРЧЕНКО считает, что хаотичности застройки в Украине способствуют устаревшие или вовсе несуществующие схемы планировки областей и районов и генеральные планы населенных пунктов. При этом градостроительный процесс осуществляется исходя из плана отдельного земельного участка и не согласовывается с генеральным планом населенного пункта.

По мнению эксперта, законодательство в градостроительной сфере имеет противоречивый характер, когда нормы и правила не прописаны в законе, а определяются множеством ведомственных нормативных актов. Кроме того, существует нездоровая конкуренция между градостроительной и земельной отраслями (к примеру, отдельная регистрация прав на недвижимость и на землю).

Кроме того, считает М.ФЕДОРЧЕНКО, возникновению конфликтов способствует и возможность осуществления строительства вопреки требованиям утвержденной градостроительной документации, в частности, через судебные инстанции, а также слабая роль общественности в градостроительном процессе, которая предусмотрена законодательством, однако из-за отсутствия механизмов реализации контроля общественности и «аморфности» общины, влияние населения незначительное. К тому же градостроительная документация подлежит обсуждению общественности, а выделение земельных участков под строительство – нет, отметил он.

По словам эксперта, если бы земельная реформа осуществлялась (в частности, разграничение земель государственной и коммунальной собственности), общественность имела бы более значительное влияние на градостроительный процесс. Он добавил, что разграничение земель государственной и коммунальной собственности сдерживается из-за того, что в случае его проведения около 90% земли должно было бы принадлежать общине.

М.ФЕДОРЧЕНКО также считает, что к ухудшению градостроительной ситуации приводит и обострение жилищного кризиса в стране. Этим он объясняет негативное отношение украинцев к любому строительству.

Как сказал эксперт, среди рекомендаций специалистов по устранению причин возникновения строительных конфликтов и улучшению градостроительной ситуации - кодификация градостроительного законодательства (принятие Градостроительного кодекса), соблюдение утвержденной градостроительной документации, внедрение информирования общественности о планах отведения земельных участков под строительство, введение общественного мониторинга планирования территорий городов, а также внедрение программ строительства доступного жилья с использованием иностранного опыта (приобретение конструкторов - быстромонтируемых зданий, срок эксплуатации которых составляет 10-15 лет).

М.ФЕДОРЧЕНКО также сообщил, что по результатам проекта, осуществленного при поддержке Международного фонда «Возрождение», планируется издать книгу «Планирование территорий на местном уровне: община, власть и бизнес» тиражом 2 тысячи экземпляров. Книга, выход которой ожидается в марте этого года, будет распространяться бесплатно, сказал он.